جريدة الشروق توظف مراسلين بولايات تلمسان، غليزان، البيض، سعيدة

xavihichem2424
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 27 جويلية 2016
- المشاركات
- 84
- نقاط التفاعل
- 60
- النقاط
- 3
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تبحث جريدة الشروق عن مراسلين متعاونين بولايات تلمسان، غليزان، البيض، سعيدة، لهم مؤهلات مهنية ولغوية، ترسل الطلبات على البريد الالكتروني لمكتب الجريدة بوهران
echoroukoran@yahoo.com
مسابقات التوظيف
تبحث جريدة الشروق عن مراسلين متعاونين بولايات تلمسان، غليزان، البيض، سعيدة، لهم مؤهلات مهنية ولغوية، ترسل الطلبات على البريد الالكتروني لمكتب الجريدة بوهران
echoroukoran@yahoo.com
مسابقات التوظيف