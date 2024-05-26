جريدة الشروق توظف مراسلين بولايات تلمسان، غليزان، البيض، سعيدة

X

xavihichem2424

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 جويلية 2016
المشاركات
84
نقاط التفاعل
60
النقاط
3
اعلان


تبحث جريدة الشروق عن مراسلين متعاونين بولايات تلمسان، غليزان، البيض، سعيدة، لهم مؤهلات مهنية ولغوية، ترسل الطلبات على البريد الالكتروني لمكتب الجريدة بوهران


echoroukoran@yahoo.com

7720-9.jpg


مسابقات التوظيف
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top