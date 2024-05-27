جميع مسابقات واعلانات التوظيف في الجزائر ماي 2024

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xavihichem2424

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جميع مسابقات التوظيف في الجزائر لشهر ماي 2024


السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي مدونة التربية والتعليم في الجزائر بعد الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين نسعد بتقديم لكم موضوع يختصر عليكم جميع اعلانات التوظيف وعروض العمل لهذا الشهر حيث نسعى فيه بكل مانستطيع الى تجميع اغلبية مسابقات التوظيف يتم الاعلان عنها في شهر ماي 2024 وفي كل الولايات




جديد مسابقات التوظيف والعمل في الجزائر ماي 2024 في كل القطاعات الوظيف العمومي 2024 والقطاع الخاص و القطاع العسكري وكذا مسابقات مديرية التربية مسابقة توظيف الاساتذة 2024 وكذلك مسابقات توظيف وعمل في سوناطراك و مسابقة توظيف الشرطة الامن الوطني وتوظيف شركات خاصة وعمومية وكل مايخص اخبار التوظيف لكل الولايات في 58 ولاية على موقعكم مدونة التربية والتعليم في الجزائر 2024


تم انشاء هذا هذا الموضوع ليكون مرجع لكل مسابقات التوظيف في شهر ماي 2024 والذي سنقوم بتحديثه دوريا واضافة الجديد فيه لذلك ننصحكم بحفظ هذا الموضوع في المفضلة والعودة له دوريا


كما يمكنك مشاهدة المسابقات في الصفحة الرئيسة من هنا مسابقات التوظيف 2024


او مسابقات الوظيف العمومي بصفة خاصة من هنا الوظيف العمومي 2024


جديد مسابقات التوظيف للاسبوع الرابع من شهر ماي 2024


اعلانات توظيف في ولايات: تيبازة سكيكدة بسكرة سعيدة ومستغانم


اعلان توظيف سائقين وزن ثقيل بشركة نفطال NAFTAL BBA


اعلان توظيف بمؤسسة بريد الجزائر Algérie Poste


عرض عمل 8 سائقين وزن ثقيل بالمؤسسة الوطنية للأشغال العمومية


اعلان عن توظيف بوزارة التربية الوطنية


اعلان توظيف بشركة أمين شين الصينية في ولاية تيسمسيلت و تمنراست


اعلان عن توظيف في ولاية الشلف المسيلة


اعلان عن توظيف في ولاية البيض والشلف


محلات الحاج ڨريفة توظف مسير محل وبائع بالجزائر العاصمة


اعلان توظيف بمؤسسة خاصة وطنية بحاسي بحبح الجلفة


اعلان عن توظيف بالمعهد الوطني للأبحاث الغابية


اعلان عن توظيف بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (35 منصب اداري)


المسابقة الوطنية بالمدرسة العليا للقضاء لسنة 2024 : إنطلاق التسجيلات الأولية (500 منصب)


اعلان عن مسابقة توظيف بالخطوط الجوية الجزائرية Air Algerie


اعلان عن توظيف بالمحافظة السامية للرقمنة


اعلان توظيف بالشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب AQS في عدة تخصصات


عرض عمل بشركة طاسيلي للعمل الجوّي Tassili Travail Aérien


عروض عمل بمؤسسة بريد الجزائر ALGERIE POSTE في بومرداس تبسة وجانت


عرض عمل بشركة KR TEX COMPANY لولاية بسكرة (50 منصب)


اعلان توظيف عن طريق التحويل بمحافظة الغابات لولاية المغير


جريدة الشروق توظف مراسلين بولايات تلمسان، غليزان، البيض، سعيدة


فرص عمل بشركة جازي DJEZZY للطلاب بدوام جزئي


عرض عمل بالديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي


عرض عمل بشركة موبيليس mobilis


إعلان عن توظيف بمديرية الطاقة والمناجم لولاية تيبازة


عرض عمل لشركة الحراسة والأمن ونقل الأموال والمواد الحساسة SOGATRAF


عرض عمل بشركة جازي OPtimum telecome algerie Djezzy


توظيف ماي 2024
 
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