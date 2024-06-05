ما هو أحب بيت شعري لقلبك ؟

الحاج سليم
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير
اكيد اغلبيتنا نحبو الشعر ، لكن كاين بيت او اثنين يبقى لاصق في ذاكرتك وتحبو
شاركنا وقولنا وش هو
ونبدا انا بروحي أحب بيت ليا هو قول الشاعر:
ولَستُ بنحويٍ يَلوكُ كَلامهُ، ، ولكنيِ سَليقِيٌ أقولُ فَأُعْرِبُ
ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير
اكيد اغلبيتنا نحبو الشعر ، لكن كاين بيت او اثنين يبقى لاصق في ذاكرتك وتحبو
شاركنا وقولنا وش هو
ونبدا انا بروحي أحب بيت ليا هو قول الشاعر:
ولَستُ بنحويٍ يَلوكُ كَلامهُ، ، ولكنيِ سَليقِيٌ أقولُ فَأُعْرِبُ