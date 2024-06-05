ما هو أحب بيت شعري لقلبك ؟

يعجبني شعر المتنبي و اشعار الشافعي



إليك هذا البيت و لي عودة لمشاركة اخرى



وَمُرْهَفٍ سرْتُ بينَ الجَحْفَلَيـنِ بـهِ​ حتَّى ضرَبْتُ وَمَوْجُ المَـوْتِ يَلْتَطِـمُ​ الخَيْـلُ وَاللّيْـلُ وَالبَيْـداءُ تَعرِفُنـي​ وَالسّيفُ وَالرّمحُ والقرْطاسُ وَالقَلَـمُ​