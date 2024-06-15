الحجاج يوم عرفة

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 51,466
- نقاط التفاعل
- 84,278
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
﷽ "وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ."
صور اليوم 9ذي الحجة ، في يوم عرفة جاؤوا من كل بقاع
و يوم عرفة هو من أفضل الأيام عند الله...
• قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (... وَمَا مِنْ يوْمٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يوْمِ عَرَفَةَ يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِأَهْلِ الأَرْضِ أَهْلَ السَّمَاءِ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي شُعْثًا غُبْرًا ضَاحِينَ جَاؤُوا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يَرْجُونَ رَحْمَتِي، وَلَمْ يَرَوْا عَذَابِي،)
الله أكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
صور اليوم 9ذي الحجة ، في يوم عرفة جاؤوا من كل بقاع
و يوم عرفة هو من أفضل الأيام عند الله...
• قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (... وَمَا مِنْ يوْمٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يوْمِ عَرَفَةَ يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِأَهْلِ الأَرْضِ أَهْلَ السَّمَاءِ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي شُعْثًا غُبْرًا ضَاحِينَ جَاؤُوا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يَرْجُونَ رَحْمَتِي، وَلَمْ يَرَوْا عَذَابِي،)
الله أكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا