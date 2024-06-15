الحجاج يوم عرفة

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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نقاط التفاعل
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النقاط
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
﷽ "وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ." 🕋
صور اليوم 9ذي الحجة ، في يوم عرفة جاؤوا من كل بقاع
و يوم عرفة هو من أفضل الأيام عند الله...
• قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (... وَمَا مِنْ يوْمٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يوْمِ عَرَفَةَ يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِأَهْلِ الأَرْضِ أَهْلَ السَّمَاءِ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي شُعْثًا غُبْرًا ضَاحِينَ جَاؤُوا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يَرْجُونَ رَحْمَتِي، وَلَمْ يَرَوْا عَذَابِي،)

الله أكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
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