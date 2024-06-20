“وزارة الدفاع الجزائرية“ رابط التسجيل في صفوف الدرك الوطني 2024 بالجزائر

شروط الالتحاق بصفوف الدرك الوطنيرجال الصف المتعاقدينالجنسية الجزائرية.اللياقة البدنية الجيدة.العزوبة.تحقيق التجنيد مقبول.القامة 1.70م على الأقل .النجاح في مسابقة الإنتقاء.السن : من 18 سنة على الأقل إلى 22 سنة على الأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة الجارية.المستوى الدراسي: ثانوي.مدة التكوين: ستة (06) أشهر على مستوى إحدى مراكز التدريب للدرك الوطني التالية: عين مليلة (أم البواقي)، جيجل، تقرت (ورقلة) وجنين بورزق (النعامة).ضباط الصف المتعاقدينالجنسية الجزائرية.اللياقة البدنية الجيدة.العزوبة.تحقيق التجنيد مقبول.القامة على الأقل 1.70 م للذكور و 1.60 م للإناث و1.75 م بالنسبة لفئة الدارجين الناريين.النجاح في مسابقة الإنتقاء.الضباط العاملينالجنسية الجزائرية.اللياقة البدنية الجيدة.العزوبة.تحقيق التجنيد مقبول.القامة على الأقل 1.70 م للذكور و 1.60 م للإناث و1.75 م بالنسبة لفئة الدارجين الناريين.النجاح في مسابقة الإنتقاء.