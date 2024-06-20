“وزارة الدفاع الجزائرية“ رابط التسجيل في صفوف الدرك الوطني 2024 بالجزائر

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xavihichem2424

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27 جويلية 2016
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“وزارة الدفاع الجزائرية“ رابط التسجيل في صفوف الدرك الوطني 2024 بالجزائر

شروط الالتحاق بصفوف الدرك الوطني

رجال الصف المتعاقدين

الجنسية الجزائرية.
اللياقة البدنية الجيدة.
العزوبة.
تحقيق التجنيد مقبول.
القامة 1.70م على الأقل .
النجاح في مسابقة الإنتقاء.
السن : من 18 سنة على الأقل إلى 22 سنة على الأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة الجارية.
المستوى الدراسي: ثانوي.
مدة التكوين: ستة (06) أشهر على مستوى إحدى مراكز التدريب للدرك الوطني التالية: عين مليلة (أم البواقي)، جيجل، تقرت (ورقلة) وجنين بورزق (النعامة).

ضباط الصف المتعاقدين

الجنسية الجزائرية.
اللياقة البدنية الجيدة.
العزوبة.
تحقيق التجنيد مقبول.
القامة على الأقل 1.70 م للذكور و 1.60 م للإناث و1.75 م بالنسبة لفئة الدارجين الناريين.
النجاح في مسابقة الإنتقاء.

الضباط العاملين

الجنسية الجزائرية.
اللياقة البدنية الجيدة.
العزوبة.
تحقيق التجنيد مقبول.
القامة على الأقل 1.70 م للذكور و 1.60 م للإناث و1.75 م بالنسبة لفئة الدارجين الناريين.
النجاح في مسابقة الإنتقاء.
 
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