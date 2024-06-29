طبق التليتلي من أين جاء ؟؟

khaleddk

khaleddk

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 مارس 2008
المشاركات
82
نقاط التفاعل
135
النقاط
5
محل الإقامة
بسكرة ، الجزائر
الجنس
ذكر
طبق "التليتلي" الأندلسي الأصل..!
تقول الرواية أنه بعد سقوط الأندلس، فر اليهود و المسلمين جنبا إلى جنب من جحيم الحملة الصليبية التي كانت تجبرهم على دين المسيحية أو القتل او التهجير، حينها حل سكان مدينة طليطلة toledo على الشرق الجزائري و عاصمته "قسنطينة"، هؤلاء أدخلو معهم هذا الطبق التقليدي، في بادئ الأمر كان طبق غريب على المدينة و لذلك تم نسبه إلى "الطليطليين"، و صار يكنى طليطلي tlaytli، لكن كما هو معلوم عن سكان قسنطينة نطقهم "التاء"، لهذا تحول إلى إسم "تليتلي" حسب اللهجة القسنطينية المحلية ثم انتشر إلى ارجاء الوطن كافة بهذا الإسم .
 

المرفقات

  • 1719645353286.jpg
    1719645353286.jpg
    270.6 KB · المشاهدات: 0
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top