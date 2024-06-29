فوائد السباحة للحوامل +نصائح

ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

فوائد السباحة للحوامل +نصائح

بما أننا في فصل الصيف و هو موسم العطل و النزهات و الكثير من الناس يقصدون المسابح و الشواطئ من اجل الاستجمام

و لدى الحوامل دائما نفس السؤال هل استطيع السباحة ام لا ؟

في هذا الموضوع سأجيبكم باذن الله

تعتبر السباحة هي الرياضة الآمنة و الممتعة للحوامل و مفيدة جدا لها شرط ان يكون الحمل صحي و ليس فيه اي خطر او اي مضاعفات

فهي تنشط الدورة الدموية و منها عدم تورم الاطراف السفلية و تقلل من الام الظهر و تقوي عضلات اليدين و الرجلين لديها كما تساعدها على الاسترخاء و تحسن حالتها المزاجية

و ينصح بكثرة شرب الماء بسبب درجة الحرارة العالية و تجنب الوجبات الثقيلة قبل السباحة لتجنب الدوخة و التعب اثناء السباحة

كما يجب تقسيم وقت السباحة الى عدة فترات قصيرة اي لا تتعدى 20 دقيقة


اتمنى ان يعجبكم موضوعي

اتمنى الصحة و السلامة لكل الحوامل

تقبلو تحياتي
 
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