السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



فوائد السباحة للحوامل +نصائح



بما أننا في فصل الصيف و هو موسم العطل و النزهات و الكثير من الناس يقصدون المسابح و الشواطئ من اجل الاستجمام



و لدى الحوامل دائما نفس السؤال هل استطيع السباحة ام لا ؟



في هذا الموضوع سأجيبكم باذن الله



تعتبر السباحة هي الرياضة الآمنة و الممتعة للحوامل و مفيدة جدا لها شرط ان يكون الحمل صحي و ليس فيه اي خطر او اي مضاعفات



فهي تنشط الدورة الدموية و منها عدم تورم الاطراف السفلية و تقلل من الام الظهر و تقوي عضلات اليدين و الرجلين لديها كما تساعدها على الاسترخاء و تحسن حالتها المزاجية



و ينصح بكثرة شرب الماء بسبب درجة الحرارة العالية و تجنب الوجبات الثقيلة قبل السباحة لتجنب الدوخة و التعب اثناء السباحة



كما يجب تقسيم وقت السباحة الى عدة فترات قصيرة اي لا تتعدى 20 دقيقة





اتمنى ان يعجبكم موضوعي



اتمنى الصحة و السلامة لكل الحوامل



تقبلو تحياتي