ام أمينة
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
فوائد السباحة للحوامل +نصائح
بما أننا في فصل الصيف و هو موسم العطل و النزهات و الكثير من الناس يقصدون المسابح و الشواطئ من اجل الاستجمام
و لدى الحوامل دائما نفس السؤال هل استطيع السباحة ام لا ؟
في هذا الموضوع سأجيبكم باذن الله
تعتبر السباحة هي الرياضة الآمنة و الممتعة للحوامل و مفيدة جدا لها شرط ان يكون الحمل صحي و ليس فيه اي خطر او اي مضاعفات
فهي تنشط الدورة الدموية و منها عدم تورم الاطراف السفلية و تقلل من الام الظهر و تقوي عضلات اليدين و الرجلين لديها كما تساعدها على الاسترخاء و تحسن حالتها المزاجية
و ينصح بكثرة شرب الماء بسبب درجة الحرارة العالية و تجنب الوجبات الثقيلة قبل السباحة لتجنب الدوخة و التعب اثناء السباحة
كما يجب تقسيم وقت السباحة الى عدة فترات قصيرة اي لا تتعدى 20 دقيقة
اتمنى ان يعجبكم موضوعي
اتمنى الصحة و السلامة لكل الحوامل
تقبلو تحياتي
فوائد السباحة للحوامل +نصائح
بما أننا في فصل الصيف و هو موسم العطل و النزهات و الكثير من الناس يقصدون المسابح و الشواطئ من اجل الاستجمام
و لدى الحوامل دائما نفس السؤال هل استطيع السباحة ام لا ؟
في هذا الموضوع سأجيبكم باذن الله
تعتبر السباحة هي الرياضة الآمنة و الممتعة للحوامل و مفيدة جدا لها شرط ان يكون الحمل صحي و ليس فيه اي خطر او اي مضاعفات
فهي تنشط الدورة الدموية و منها عدم تورم الاطراف السفلية و تقلل من الام الظهر و تقوي عضلات اليدين و الرجلين لديها كما تساعدها على الاسترخاء و تحسن حالتها المزاجية
و ينصح بكثرة شرب الماء بسبب درجة الحرارة العالية و تجنب الوجبات الثقيلة قبل السباحة لتجنب الدوخة و التعب اثناء السباحة
كما يجب تقسيم وقت السباحة الى عدة فترات قصيرة اي لا تتعدى 20 دقيقة
اتمنى ان يعجبكم موضوعي
اتمنى الصحة و السلامة لكل الحوامل
تقبلو تحياتي