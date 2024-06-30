كتاب الزواج ناجح

س

سعيد2

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 جوان 2024
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كتب لا تخبري الرجل بكل شئ ، لدكتورة النفسية والاسرة ، أسماء علاء الدين
كتاب رائع ، يوضح للمرأة ماهي أسرار التي يجب ان لا تبوح بها لزوجها او خطيبها
كما يوضح كتاب كيفية تعامل مع انواع الرجال يحسب صفاتهم اثناء إرتباط ومعرفة صفات الزوج المناسب
كما يوضح كتاب كيفية تعامل مع الرجل اثناء خرافات ، وكيفية تهدئة الاوضاع
كم يوضح كيفية كشف عن علاقات سامة ، وكيفية انهائها
كتب مفيد للأسف غير متوفر ، هو من دار الرواق المصرية ، يساعد امراة على تخلص من فوبيا الارتباط
 

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