حكاية كل أنثى 😍

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتهحكاية كل أنثىان اخترنا حكاية و قصة لروح كل أنثى في الشعورسيكون هذا الشعور هو {الشعور بالأمان}الأمان من داخلك هو من الله سبحانه و تعالىو يأتي الأمان قبل المال و قبل القيمة و قبل القدرة و قبل التحقيق و قبل اي شيئ في حياتكالأمان الحقيقي لابد أن يكون من داخلك و ليس من خارجكالأمان هو حكايتك و قصتك و روايتكمن الضيق الى الوسع و من العسر الى اليسر و من المعاناة الى السعادة و من التشتت الى السلاماستشعارك للأمان بعمق سيخلق من كونك اكوانو سيخلق من محيطك جنتكتحياتي للجميع​