ام أمينة
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
حكاية كل أنثى
ان اخترنا حكاية و قصة لروح كل أنثى في الشعور
سيكون هذا الشعور هو {الشعور بالأمان}
الأمان من داخلك هو من الله سبحانه و تعالى
و يأتي الأمان قبل المال و قبل القيمة و قبل القدرة و قبل التحقيق و قبل اي شيئ في حياتك
الأمان الحقيقي لابد أن يكون من داخلك و ليس من خارجك
الأمان هو حكايتك و قصتك و روايتك
من الضيق الى الوسع و من العسر الى اليسر و من المعاناة الى السعادة و من التشتت الى السلام
استشعارك للأمان بعمق سيخلق من كونك اكوان
و سيخلق من محيطك جنتك
تحياتي للجميع
حكاية كل أنثى
ان اخترنا حكاية و قصة لروح كل أنثى في الشعور
سيكون هذا الشعور هو {الشعور بالأمان}
الأمان من داخلك هو من الله سبحانه و تعالى
و يأتي الأمان قبل المال و قبل القيمة و قبل القدرة و قبل التحقيق و قبل اي شيئ في حياتك
الأمان الحقيقي لابد أن يكون من داخلك و ليس من خارجك
الأمان هو حكايتك و قصتك و روايتك
من الضيق الى الوسع و من العسر الى اليسر و من المعاناة الى السعادة و من التشتت الى السلام
استشعارك للأمان بعمق سيخلق من كونك اكوان
و سيخلق من محيطك جنتك
تحياتي للجميع