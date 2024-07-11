حكاية كل أنثى

ام أمينة

ام أمينة

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أحباب اللمة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


حكاية كل أنثى 😍

ان اخترنا حكاية و قصة لروح كل أنثى في الشعور
سيكون هذا الشعور هو {الشعور بالأمان}

الأمان من داخلك هو من الله سبحانه و تعالى

و يأتي الأمان قبل المال و قبل القيمة و قبل القدرة و قبل التحقيق و قبل اي شيئ في حياتك

الأمان الحقيقي لابد أن يكون من داخلك و ليس من خارجك

الأمان هو حكايتك و قصتك و روايتك

من الضيق الى الوسع و من العسر الى اليسر و من المعاناة الى السعادة و من التشتت الى السلام

استشعارك للأمان بعمق سيخلق من كونك اكوان
و سيخلق من محيطك جنتك


تحياتي للجميع​
 
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