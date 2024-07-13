حاتم خليفة
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أحباب اللمة
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في مثل هذا اليوم ولدت أنا اليوم أتممت عاما جديدا من عمري
13 جويلية 1984
13 جويلية 1984
اللهم إني استودعك عاما مضى من عمري فإغفرلي ما مضى وبارك لي في عامي الجديد وأحسن خاتمتي اللهم إني أشهدك بأني قد رضيت بكل ما كتبته لي في عامي الماضي فأرضني في عامي الجديد بفرح وأجبر لقلبي اللهم عاما دون ذنب ودون خيبة اللهم اجعله عاما لايضيق لي فيه صدر ولا يخيب لي فيه أمر ولا يرد لي فيه دعاء اللهم إني استودعك بعمري خيرا وأستودعك أقداري فجملها لي بما شئت يارب