في مثل هذا اليوم ولدت أنا

حاتم خليفة

حاتم خليفة

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إنضم
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في مثل هذا اليوم ولدت أنا اليوم أتممت عاما جديدا من عمري

13 جويلية 1984😊
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اللهم إني استودعك عاما مضى من عمري فإغفرلي ما مضى وبارك لي في عامي الجديد وأحسن خاتمتي اللهم إني أشهدك بأني قد رضيت بكل ما كتبته لي في عامي الماضي فأرضني في عامي الجديد بفرح وأجبر لقلبي اللهم عاما دون ذنب ودون خيبة اللهم اجعله عاما لايضيق لي فيه صدر ولا يخيب لي فيه أمر ولا يرد لي فيه دعاء اللهم إني استودعك بعمري خيرا وأستودعك أقداري فجملها لي بما شئت يارب🤲🏻
 
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