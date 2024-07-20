سبحان مغير الاحوال من حال الى حال

السلام عليكم

بارك الله فيك موضوع مهم و جميل

الجار الطيب هو رزق من الله فبالإحسان إليه نكسب محبة الله تعالى

فمن المفروض أن الجار هو الأقرب حين نحتاج للآخرين يساعدنا في أمورنا يفرح لفرحنا و يحزن لحزننا و يكون معنا في كل ظروفنا

فتوجد العديد من الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية توصي على الجار

و كما ذكرت في عنوانك سبحان مغير الأحوال فالزمن تغير و تغير معه كل شيئ طبعا ليس كل الناس

لقد كانت العلاقة بين الجيران في الماضي علاقة قوية ومتينة حتى أنهم كانوا في علاقتهم كالأهل وليس جيراناً فقط

لكن هذه العلاقة اختلفت في زماننا الحاضر فضعفت حتى أنها اصبحت شبه معدومة فأصبحنا نرى الجيران لا يعرفون بعضهم إلا بالسلام عند أبواب المنازل والبعض الآخر لايعرف جيرانه إطلاقاً

و كذلك بين الإخوة و الأخوات حيث أن "صلة الرحم" أصبحت أمر عادي فلا أخ يزور أخته و لا أخت تزور أخاها و لا يزورون الأعمام و الأخوال خاصة في المناسبات و الأعياد

يكتفون بمكالمة هاتفية أو رسالة نصية يختصر فيها الوقت و جهد التنقل

و أصبح كل واحد منشغل بعائلته الصغيرة و تلبية إحتياجها و لا ينظر إلى أخيه إن كان جائع أو محتاج لأمر من أمور الحياة

فربما هذا يعود إلى غلاء المعيشة و تفرقة الآباء بين أبنائهم و عدم وجود قدوة بينهم تحث على المحبة و التعاون بينهم غير لي يحب مصلحتو هو يفري أمورو و يولي ما يعرفكش و السبب الأكبر هو المال و الميراث



ربي يجيب الخير و الله يهدينا ​