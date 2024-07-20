sami44
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أحباب اللمة
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السلام عليكم
ان شاا الله احوالكم بخير
مدة طويلة ما دخلتش هذ الركن حبيت نشارك معاكم موضوع
كانو يقولو اشري الجار قبل الدار
نهار كانت النية زعما تخير الجيران باش نديرهم كيما اهلك نهار تغيب يتهلاولك فالدار اذا جابلك الفاكتور برية يخبوهالك اذا جاتك امانة يصونوهالك واذا سقسى عليك شخص ولا جاك ضيف يقومو بيه في غيابك
ويحترموك وعاونوك في كلش وانت لهم بالمثل
بصح نضن وصلنا لوقت الجيران ولاو غير بالحيطان،
تاني قالو الصديق وقت الضيق
يعني كي يكون عندك صديق مانخافش الشدة ويرفع عليك الحرج قبل ما تقصدو يقراها في وجهك واذا قصدتو ما يردكش
وكي تشتكيلو من مشكل يطيح وينوض معاك واذا لقى خدمة اول حاجة يولي يسيي يخدمك وتفرغلو قلبك وانت مرتاح وهو يسمعلك وينصحك ويتاثر كيفك او اكثر منك
والصاحب محبوب من الوالدين يستقبلوه فالدار كيما ولدهم ويثيقو فيه
زعما مازال كاين هذ الصديق
يقال لا تقارن بين احد واخاك مطلقا
لكن يقال ربي اخر لك لم تلده امك
وينها الي قريبة الحقيقة في وقتنا زعما؟
الأخ هو السند هو الي يعطيك الطاقة الايجابية سيرتو فالصغر
كي يضلمك واحد نتفكر غير خوك يحامي عليك الي عندو خوه عندو سلاح معنوي فتاك
اذا خوك صغير تحقرو وتعيش على ضهرو وكي يهدر نقولو يماك خلي خوك كبير عليك
واذا خوك كبير تعيش تحت جناحو واذا ماعجبوش الحال نقولو يماك خلي خوك صغير
المهم اذا جعت تاكل ماكلتو واذا تعريت تلبس حوايجو واذا نعست ترقد في فراشو واذا مرضت يديك للطبيب
لكن هذاك الأخ مازالو ولا ولينا إخوة غير فالدفتر
سبحان مغير الاحوال من حال الى حال
دمتم
اخوكم ناصر
ان شاا الله احوالكم بخير
مدة طويلة ما دخلتش هذ الركن حبيت نشارك معاكم موضوع
كانو يقولو اشري الجار قبل الدار
نهار كانت النية زعما تخير الجيران باش نديرهم كيما اهلك نهار تغيب يتهلاولك فالدار اذا جابلك الفاكتور برية يخبوهالك اذا جاتك امانة يصونوهالك واذا سقسى عليك شخص ولا جاك ضيف يقومو بيه في غيابك
ويحترموك وعاونوك في كلش وانت لهم بالمثل
بصح نضن وصلنا لوقت الجيران ولاو غير بالحيطان،
تاني قالو الصديق وقت الضيق
يعني كي يكون عندك صديق مانخافش الشدة ويرفع عليك الحرج قبل ما تقصدو يقراها في وجهك واذا قصدتو ما يردكش
وكي تشتكيلو من مشكل يطيح وينوض معاك واذا لقى خدمة اول حاجة يولي يسيي يخدمك وتفرغلو قلبك وانت مرتاح وهو يسمعلك وينصحك ويتاثر كيفك او اكثر منك
والصاحب محبوب من الوالدين يستقبلوه فالدار كيما ولدهم ويثيقو فيه
زعما مازال كاين هذ الصديق
يقال لا تقارن بين احد واخاك مطلقا
لكن يقال ربي اخر لك لم تلده امك
وينها الي قريبة الحقيقة في وقتنا زعما؟
الأخ هو السند هو الي يعطيك الطاقة الايجابية سيرتو فالصغر
كي يضلمك واحد نتفكر غير خوك يحامي عليك الي عندو خوه عندو سلاح معنوي فتاك
اذا خوك صغير تحقرو وتعيش على ضهرو وكي يهدر نقولو يماك خلي خوك كبير عليك
واذا خوك كبير تعيش تحت جناحو واذا ماعجبوش الحال نقولو يماك خلي خوك صغير
المهم اذا جعت تاكل ماكلتو واذا تعريت تلبس حوايجو واذا نعست ترقد في فراشو واذا مرضت يديك للطبيب
لكن هذاك الأخ مازالو ولا ولينا إخوة غير فالدفتر
سبحان مغير الاحوال من حال الى حال
دمتم
اخوكم ناصر