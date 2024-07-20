سبحان مغير الاحوال من حال الى حال

sami44

sami44

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السلام عليكم
ان شاا الله احوالكم بخير
مدة طويلة ما دخلتش هذ الركن حبيت نشارك معاكم موضوع

كانو يقولو اشري الجار قبل الدار
نهار كانت النية زعما تخير الجيران باش نديرهم كيما اهلك نهار تغيب يتهلاولك فالدار اذا جابلك الفاكتور برية يخبوهالك اذا جاتك امانة يصونوهالك واذا سقسى عليك شخص ولا جاك ضيف يقومو بيه في غيابك
ويحترموك وعاونوك في كلش وانت لهم بالمثل
بصح نضن وصلنا لوقت الجيران ولاو غير بالحيطان،😔

تاني قالو الصديق وقت الضيق
يعني كي يكون عندك صديق مانخافش الشدة ويرفع عليك الحرج قبل ما تقصدو يقراها في وجهك واذا قصدتو ما يردكش
وكي تشتكيلو من مشكل يطيح وينوض معاك واذا لقى خدمة اول حاجة يولي يسيي يخدمك وتفرغلو قلبك وانت مرتاح وهو يسمعلك وينصحك ويتاثر كيفك او اكثر منك
والصاحب محبوب من الوالدين يستقبلوه فالدار كيما ولدهم ويثيقو فيه
زعما مازال كاين هذ الصديق🤔

يقال لا تقارن بين احد واخاك مطلقا
لكن يقال ربي اخر لك لم تلده امك
وينها الي قريبة الحقيقة في وقتنا زعما؟

الأخ هو السند هو الي يعطيك الطاقة الايجابية سيرتو فالصغر
كي يضلمك واحد نتفكر غير خوك يحامي عليك الي عندو خوه عندو سلاح معنوي فتاك
اذا خوك صغير تحقرو وتعيش على ضهرو وكي يهدر نقولو يماك خلي خوك كبير عليك
واذا خوك كبير تعيش تحت جناحو واذا ماعجبوش الحال نقولو يماك خلي خوك صغير
المهم اذا جعت تاكل ماكلتو واذا تعريت تلبس حوايجو واذا نعست ترقد في فراشو واذا مرضت يديك للطبيب
لكن هذاك الأخ مازالو ولا ولينا إخوة غير فالدفتر😔

سبحان مغير الاحوال من حال الى حال
دمتم
اخوكم ناصر

 
اهلا ومرحبا اخي ناصر
موضوعك يحمل في مضامينه عدة موضوعات لكن لنناقش موضوع الجار ،،
حينما يكون جارك من العوائل المحترمه التي تقدر حق الجار وتقدر احترامه وتهتم بشئونها ولا تلتفت لما يخص جارها فتلك نعمه من الله وهذا قليل ما يتوفر لكنهم موجودين ،
رسولنا الكريم أوصى بالجار فالجار قبل الدار ..
نسأل الله ان يكونوا كل جيراننا ممن ترتضيهم النفس ويحترموا حسن الجيره ..
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اخي على التطرق لهذا الموضوع اوافقك الرأي في كل كلمة .بيت جدي في الريف مازال عندهم جيران تقول من العائلة يعيشون كأنهم إخوة مازالت النية والمحبة بينهم جدتي لما تطفي على الاكل اول صحن لازم تبعثني به للجيران ووقت العرس جدتي تنادي على جارتها وتدخلها معهم في النقاش حول العرس حتى إذا رايحين يشرو الذهب لازم تحضر ونفس الشيئ جيراننا ماشاء الله ربي يدومها بينهم .أما نحن عشنا في عدة مدن لا اكذب عليكم كنا لا نخالط لأننا لا نعرف الناس ووجدنا أنهم كل واحد شاد داروا بعد درس تعلمناه نحن من عادتنا إذا سكنا بيت جديد خاصة في عمارة تعمل امي بغرير وسفنح وترسلني لكل جارة صحن هكذا عادتنا حتى مرة رأيت كل البغرير والسفنج مرمي خارج البالكو يعني يشكون في الناس أنه ممكن سحر كيف يسحركم انسان لا يعرفكم جاي من الشرق للغرب ولا يعرف احد.من حقك الا تأكل اكل الناس لكن على الأقل لا ترميه أمام عينه. من ذاك اليوم تعلمت امي درس لا نخالط أحد .لكن مرة في أحد المدن ابتلانا الله بجار والله جعلنا نترك الشقة التي استاجرناها وهي قريبة لمدرستي ولكل المرافق. واظطرينا للكراء في مكان بعيد لربح راحتنا. كانت شقتنا 1في عمارة لا ينامون لا ليل ولا نهار والام تعمل شغل البيت بالموسيقى والغناء عالي جدا والأطفال كلام فاحش وصراخ وتقربيع على 12تاع الليل ونحن ننام بعد صلاة العشاء والله النوم اشتقنا له يتوقف المهرجان عندهم على الساعة 1ليلا .تكلم أبي مع الجار قال له بصريح العبارة راني مغلوب على امري الاطفال غلبوني وحشم يقول الزوجة غالبتني لأنها هي أيضا تهرس التوابل على 10تاع الليل وصوتها عالي جدا وتقول كلام فاحش والصباح تسيق وتشطح على القصبة والقبايلي وزغاريد وصوت الموسيقى عالي جدا . أما الصداقة أنا مكتفية فقط بصداقة والديا واخوتي ومكتفية ليس لي مجال فارغ لاستقبال صديقة اخرى.لا احتاج لذلك .علاقتي سطحية مع الجميع وهكذا يرتاح الفرطاس من حك الرأس ههه لا اخاف لا من خذلان ولا خداع ولا شيئ عائلتي يملؤون عالمي لا احتاج لغيرهم امي صديقتي المقربة افضفض لها واخبرها بكل شيئ وايضا ابي واخي ربي يحفظهم😍
 
السلام عليكم
بارك الله فيك موضوع مهم و جميل
الجار الطيب هو رزق من الله فبالإحسان إليه نكسب محبة الله تعالى
فمن المفروض أن الجار هو الأقرب حين نحتاج للآخرين يساعدنا في أمورنا يفرح لفرحنا و يحزن لحزننا و يكون معنا في كل ظروفنا
فتوجد العديد من الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية توصي على الجار
و كما ذكرت في عنوانك سبحان مغير الأحوال فالزمن تغير و تغير معه كل شيئ طبعا ليس كل الناس
لقد كانت العلاقة بين الجيران في الماضي علاقة قوية ومتينة حتى أنهم كانوا في علاقتهم كالأهل وليس جيراناً فقط
لكن هذه العلاقة اختلفت في زماننا الحاضر فضعفت حتى أنها اصبحت شبه معدومة فأصبحنا نرى الجيران لا يعرفون بعضهم إلا بالسلام عند أبواب المنازل والبعض الآخر لايعرف جيرانه إطلاقاً
و كذلك بين الإخوة و الأخوات حيث أن "صلة الرحم" أصبحت أمر عادي فلا أخ يزور أخته و لا أخت تزور أخاها و لا يزورون الأعمام و الأخوال خاصة في المناسبات و الأعياد
يكتفون بمكالمة هاتفية أو رسالة نصية يختصر فيها الوقت و جهد التنقل
و أصبح كل واحد منشغل بعائلته الصغيرة و تلبية إحتياجها و لا ينظر إلى أخيه إن كان جائع أو محتاج لأمر من أمور الحياة
فربما هذا يعود إلى غلاء المعيشة و تفرقة الآباء بين أبنائهم و عدم وجود قدوة بينهم تحث على المحبة و التعاون بينهم غير لي يحب مصلحتو هو يفري أمورو و يولي ما يعرفكش و السبب الأكبر هو المال و الميراث

ربي يجيب الخير و الله يهدينا
 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليحسن إلى جاره
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
انا عن نفسي مع بقى جار ما والو حنا في الباطيمات جارك مقابلك يفوت ما يسلمش عليك واحد ما علابالو اسم لآخر نفسي نفسي
 
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