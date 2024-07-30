الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 16,992
- الحلول
- 1
- نقاط التفاعل
- 49,468
- النقاط
- 1,886
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
ناس بكري قالو
يجي الوقت الأخوات يتعاركو كي الحناش
و المطر تصب و الأرض ما ترواش
و الطُبة تعالج و الناس ما تبراش
الحكم للرعيان و الراي للنسوان
يكثروا فيه الحجاج و تجارة الدجاج و النساء بلا زواج
الهدرة في الخيوط و الماء في الحيوط
أهلو ياكلوا بالأرطال و يشربوا في ال أسطال و يناموا الليل و ما طال
شوف ذاك الزمان المكشوف الحمير ترعى و الخيل تشوف
مطركم عجاج و كسيبتكم دجاج
خبزكم يخبزوا الخباز، النساء مشمرة و الرجال مدمرة
و الحديث قياس فيه الفضة و فيه النحاس