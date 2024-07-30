ناس بكري قالو

يجي الوقت الأخوات يتعاركو كي الحناش

و المطر تصب و الأرض ما ترواش

و الطُبة تعالج و الناس ما تبراش

الحكم للرعيان و الراي للنسوان

يكثروا فيه الحجاج و تجارة الدجاج و النساء بلا زواج

الهدرة في الخيوط و الماء في الحيوط

أهلو ياكلوا بالأرطال و يشربوا في ال أسطال و يناموا الليل و ما طال

شوف ذاك الزمان المكشوف الحمير ترعى و الخيل تشوف

مطركم عجاج و كسيبتكم دجاج

خبزكم يخبزوا الخباز، النساء مشمرة و الرجال مدمرة

و الحديث قياس فيه الفضة و فيه النحاس