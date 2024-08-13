الحمو الموت فما هو الحمو؟!قال ابن عثيمين رحمه الله :▪ الحمو يعني أقارب الزوج مثل أخيه، وعمه، وخالههذا هو الحمووأما أبو الزوج وابن الزوج فهم من المحارم لكن حواشية كأخيه وعمه وخالهفهؤلاء ليسوا من المحارم.قال : " الحمو الموت "هذه الكلمة من أبلغ ما يكون من التحذير▪ يعني كما أن الإنسان يفر من الموت ، فيجب أن يفر من دخول أقاربه على زوجته وأهله بلا محرموهذا يدل على التحذير الشديد ودخول أقارب الزوج على بيت الزوج أخطر من دخول الأجانب لأن هؤلاء يدخلون باعتبارهم أقارب فلا يستنكرهم أحد، وإذا وقفوا على الباب يستأذنون لم ينكر عليهم أحدلذلك كان حراما على الإنسان أن يمكن أخاه مثلا من الخلوة بزوجته وبعض الناس يتهاون في هذا الأمر، تجد عنده زوجه وله أخ بالغ، فيذهب الرجل إلى عمله ويترك زوجته وأخاه في البيت وحدهما وهذا حرام لا يجوز" لان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم"[رواه البخاري ومسلم].ولكن كيف يتم الخلاص إذا كان البيت واحدا؟يجب أن يجعل بابا بين محل الرجال ومحل النساء مغلقا ويأخذ المفتاح معهثم يقول لأخيه: هذا محلك، ويقول لأهله: هذا محلك.ولا يجوز أن تبقى الأبواب مفتوحهلأنه قد يدخل عليها فيؤزة الشيطان فيقع ما يخشى منه، من الفتنة والفاحشة، والعياذ باللهونسأل الله العافية ...المصدر :[ شرح رياض الصالحين : لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (المجلد السادس /ص368)].