وقفات__في_غض_البصر ⛔

وقفات__في_غض_البصرقال رسول الله ﷺزنى العين النظر )مع تقليب المشاهد باليوتيوب وبرامج التواصل أصبح البعض يعتاد النظر إلى مُحرماتٍ بتساهل أورث قسوة للقلب وذنوباً متكررة من غير ندم أو توبة! حتى ربما غلب الران على القلب من غير أن يشعر!قال ابن كثير رحمه الله :«النظر داعية إلى فساد القلب كما قال بعض السلف: النظر سهام سم إلى القلب ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك فقال: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} وقيل: من حفظ بصره أورثه الله نوراً في بصيرته»•[ تفسير ابن كثير (42/6) ].تأمل هذه الآية كلما سوغت لك نفسك مبررات النظر لمحرم أو سماع موسيقى بأنه مشهد مضحك أو غريب أو نحو ذلك من المبررات:️قال تعالي:﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾قال ابن تيمية رحمه الله :«ذكر الله آية النور بعد غض البصر وحفظ الفرج️ وقال أبو الحسين الوراق رحمه الله:من غض بصره عن محرم أورثه الله بذلك حكمة على لسانه يهتدي بها ويهدي بها إلى طريق مرضاتهوهذا لأن الجزاء من جنس العمل فإذا كان النظر إلى محبوب فتركه لله عوضه الله ما هو أحب إليه منه وإذا كان النظر بنور العين مكروهاً أو إلى مكروه فتركه لله أعطاه الله نوراً في قلبه وبصراً يبصر به الحق»•[ مجموع الفتاوى (396/16) ].