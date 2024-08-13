لا تقول لأمك

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أحباب اللمة
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
لا تقول لأمك

لا تقول لأمك ابتعدي ، أنتِ تغطين شاشة تلفاز عني
- لا تقول لأمك أففف
- لا تقول لأمك كلام جارح
- لا تقول لأمك طعام ناقص ملح
- لا تقول لأمك اجلبي لي الماء
- لا تقول لأمك جاهلة أو أمية
- لا تقول لأمك أن عمتك أو خالتك أو أم صديقك أفضل منك في الطبخ أو في عمل البيت
- لا تقول لأمك ليتني لست ابنك
- لا تقول لأمك أين الفطور ؟ أين القهوة ؟ أين العشاء ؟....
- لا تقول لأمك هذه الأشياء
أخبرها أنك تحبها ، احترم سن أمك ، تعب أمك ، احضن أمك ، قبل أمك في جبهتا ، تحدث مع أمك ، لا تجعل الهاتف يلهيك عن أمك ، ابتسم و اضحك في وجهها ، هي التي أنجبتك الى هذه الدنيا ، هي التي حملتك في بطنها
توجعت تسعة أشهر ، هي التي رضعتك من حليبها ، هي التي حملتك على كتيفها و تعبت و تعبت و تعبت...
، إني أحترم أمي كما كانوا الصحابة رضي الله عنهم يحترمون سيدنا محمد رسول الله
اني أقدر أمي
إني أخاف على أمي
إني أعوذ بالله من شر يصيب أمي

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