لا تقول لأمك



لا تقول لأمك ابتعدي ، أنتِ تغطين شاشة تلفاز عني

- لا تقول لأمك أففف

- لا تقول لأمك كلام جارح

- لا تقول لأمك طعام ناقص ملح

- لا تقول لأمك اجلبي لي الماء

- لا تقول لأمك جاهلة أو أمية

- لا تقول لأمك أن عمتك أو خالتك أو أم صديقك أفضل منك في الطبخ أو في عمل البيت

- لا تقول لأمك ليتني لست ابنك

- لا تقول لأمك أين الفطور ؟ أين القهوة ؟ أين العشاء ؟....

- لا تقول لأمك هذه الأشياء

أخبرها أنك تحبها ، احترم سن أمك ، تعب أمك ، احضن أمك ، قبل أمك في جبهتا ، تحدث مع أمك ، لا تجعل الهاتف يلهيك عن أمك ، ابتسم و اضحك في وجهها ، هي التي أنجبتك الى هذه الدنيا ، هي التي حملتك في بطنها

توجعت تسعة أشهر ، هي التي رضعتك من حليبها ، هي التي حملتك على كتيفها و تعبت و تعبت و تعبت...

، إني أحترم أمي كما كانوا الصحابة رضي الله عنهم يحترمون سيدنا محمد رسول الله

اني أقدر أمي

إني أخاف على أمي

إني أعوذ بالله من شر يصيب أمي



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