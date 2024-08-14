اهم المقاومات ضد الاستعمار الفرنسي

أهم الثورات الجزائرية ضد الإستعمار الفرنسيتركزت المقاومة الجزائرية في البداية على محاولة وقف عمليات الاحتلال، وضمان بقاء الدولة. لكن معظم هذه المحاولات باءت بالفشل نظرا لعدم توازن القوى، وتشتت الثورات جغرافيا أمام الجيوش الفرنسية المنظمة التي ظلت تتزايد وتتضاعف لديها الإمدادات.استمر صمود الجزائريين طوال فترة الغزو متمثلا في مقاومات شعبية تواصلت طيلة القرن التاسع عشر إلى بداية القرن العشرين. ومن أهم الثورات المسلحة خلال هذه الفترة:مقاومة متيجة بتاريخ 7 جوان 1830 م سقطت العاصمة الجزائرية في يدي الجيش الفرنسي وبدأت مرحلة جديدة من تاريخ الجزائر الحديث هي فترة الاستعمار الفرنسي، إن سقوط الحكم العثماني أدى إلى فراغ سياسي ظهرت على إثره زعامات سياسية وعسكرية في أرياف وبلدات و مدن منطقة متيجة أخذت على عاتقها مهمة التصدي للاحتلال الفرنسي، إنها أول مقاومة شعبية مسلحة للجزائريين ضد الوجود الفرنسي والتي ستتعمم في كل أرجاء الوطن وتستمر حتى مطلع القرن 20 م.مقاومة الأمير عبد القادر الجزائري والتي امتدت من 1832 إلى 1847 وشملت الغرب الجزائري.مقاومة أحمد باي من 1837 إلى 1848 وشملت منطقة قسنطينة.مقاومة الزواوة من 1837 إلى 1845 وشملت منطقة القبائل المنخفضة.ثورة محمد بن عبد الله الملقب بومعزة، من 1845 إلى 1847 بالشلف (الظهرة) والحضنة والتيطري.مقاومة الخليفة أحمد بن سالم في الأغواط من 1848 إلى 1849.مقاومة الزعاطشة من 1848 إلى 1849 بالزعاطشة (بسكرة) والأوراس. ومن أهم قادتها بوزيان (بو عمار).انتفاضة الناصر بن شهرة من 1851 إلى 1875: معظم ربوع الصحراء الجزائرية وبعض المناطق في الشمال.ثورة القبائل من 1851 إلى 1857 بقيادة لالة فاطمة نسومر والشريف بوبغلة الذي انطلق من منطقة العذاورة.مقاومة الأغواط وتقرت من 1852 إلى 1854 تحت قيادة الشريف محمد بن عبد الله بن سليمان.ثورة أولاد سيدي الشيخ من 1864 إلى 1880 بواحة البيض وجبل عمور ومنطقة التيطري، سور الغزلان والعذاورة وتيارت بقيادة سليمان بن حمزة، أحمد بن حمزة، سي لتعلي.مقاومة الشيخ المقراني من 1871 إلى 1872 بكل من برج بوعريريج، مجانة، سطيف، تيزي وزو، ذراع الميزان، باتنة، سور الغزلان، العذاورة ،الحضنة.ثورة 1871 في جيجل والشمال القسنطينيثورة الأوراس بقيادة: الشيخ محمد الصالح بن عبد الرحمن المدعو محمد بن جار الله، من قرية جار الله من عرش بني بوسليمان.مقاومة الشيخ بوعمامة 1881-1883 ،وشملت عين الصفراء، تيارت، سعيدة، عين صالح.مقاومة الطوارق من 1881 إلى 1919 بتاغيت، الهقار، جانت، ميزاب، ورقلة، بقيادة الشيخ أمود، ضد حملات فلاتيرس سنة 1881 ويلات سنة 1886 ودولس سنة 1889 وموريس سنة 1895 واستمرت مقامتهم حتى 1919.مقاومة الحليمية سنة 1914 إلى سنة 1916 بقيادة عمر بن موسى بجبل مستاوة—الاوراس.ثورة الأوراس الثانية حيث تجمع سكان عين توتة وبريكة قرب بومغرار في 11 نوفمبر 1916 وأعلنوا الجهاد ودخلوا في معارك طاحنة مع القوات الفرنسية ألحقت هزائم بالجيش الفرنسي طوال 1916-1917.