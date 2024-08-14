نصائح للمتزوجات

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أحباب اللمة
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فار إلى الله
الجنس
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نصائح_للمتزوجات: 💛❤️
مهمة جدا
:كوني دائما جميله لزوجك وليس للناس.
:عيشي مع زوجك على قدر دخله مهما كان هذا الدخل.
:الزوجه الزكيه هي التي لاتقف امام زوجها وهو غضبان دعيه حتى يهدأ تماما وثم ابداءي كلامك معاه.
:الرجل لايحب المرأه العنيده فلا تتشبثي برأيك مهما كان هذاالرأي هو الصواب.
:اجعلى ايات الله تتردد في بيتك وفي اغلب اوقات النهار وخصوصا في غياب زوجك فالبيت الذي يعمر بالقران تغشاه الملائكه.
:احرصي على ان يحب زوجك اهلك ويحترمهم وخصوصا والدك ووالدتك واخواتك ثم بقية اقاربك.
:كوني لزوجك أما في البيت بحنانك وكوني له حبيبه بدفئك وعواطفك.
:كوني بشوشه بقدر استطاعتك فالرجل لايحب المرأه النكديه مهما كانت.

لا تقللي من قيمة زوجك امام الاخرين حتى ان كان خاطئا وانتي تختلفين معه.💕
 
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