نصائح_للمتزوجات:مهمة جدا:كوني دائما جميله لزوجك وليس للناس.:عيشي مع زوجك على قدر دخله مهما كان هذا الدخل.:الزوجه الزكيه هي التي لاتقف امام زوجها وهو غضبان دعيه حتى يهدأ تماما وثم ابداءي كلامك معاه.:الرجل لايحب المرأه العنيده فلا تتشبثي برأيك مهما كان هذاالرأي هو الصواب.:اجعلى ايات الله تتردد في بيتك وفي اغلب اوقات النهار وخصوصا في غياب زوجك فالبيت الذي يعمر بالقران تغشاه الملائكه.:احرصي على ان يحب زوجك اهلك ويحترمهم وخصوصا والدك ووالدتك واخواتك ثم بقية اقاربك.:كوني لزوجك أما في البيت بحنانك وكوني له حبيبه بدفئك وعواطفك.:كوني بشوشه بقدر استطاعتك فالرجل لايحب المرأه النكديه مهما كانت.لا تقللي من قيمة زوجك امام الاخرين حتى ان كان خاطئا وانتي تختلفين معه.