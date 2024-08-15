إلياس
:: أستاذ ::
أحباب اللمة
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السيئات__الجارية
️رسالة إلى كل من ينشر الأغاني
أو مايغضب الله والكليبات والصور المحرمة والأفلام الإباحية
على المواقع التواصل الاجتماعية والأنترنت
قـــف وفـــكـــر
️بعد موتك وانت في قبرك هذه سيئات جاريه تسجل عليك️
اعلم أن هناك #سيئات_جارية..
وتذكر قول الله تعالى:
{لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ} (النحل : 25)
حــــــــديث نبوي
قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
((مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى, كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ, لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا, وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ, كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ, لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أوزارهم شَيْئًا))
️تموت.ولا.تموت.معك.ذنوبك️
تموت وتدفن في قبرك وترى السيئات تتبع بعضها بعض؛ كل هذا من اين
كل هذا من سيئاتك الجارية فأنت فلان صاحب اكبر موقع غناء وأفلام..وانت صاحب صفحة نشرت فيها كل ما يغضب الله.. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون..
{وَذَكِّرْ.فَإِنَّ.الذِّكْرَىٰ.تَنفَعُ.الْمُؤْمِنِينَ.}....،،
️رسالة إلى كل من ينشر الأغاني
أو مايغضب الله والكليبات والصور المحرمة والأفلام الإباحية
على المواقع التواصل الاجتماعية والأنترنت
قـــف وفـــكـــر
️بعد موتك وانت في قبرك هذه سيئات جاريه تسجل عليك️
اعلم أن هناك #سيئات_جارية..
وتذكر قول الله تعالى:
{لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ} (النحل : 25)
حــــــــديث نبوي
قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
((مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى, كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ, لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا, وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ, كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ, لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أوزارهم شَيْئًا))
️تموت.ولا.تموت.معك.ذنوبك️
تموت وتدفن في قبرك وترى السيئات تتبع بعضها بعض؛ كل هذا من اين
كل هذا من سيئاتك الجارية فأنت فلان صاحب اكبر موقع غناء وأفلام..وانت صاحب صفحة نشرت فيها كل ما يغضب الله.. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون..
{وَذَكِّرْ.فَإِنَّ.الذِّكْرَىٰ.تَنفَعُ.الْمُؤْمِنِينَ.}....،،