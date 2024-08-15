السيئات__الجارية️رسالة إلى كل من ينشر الأغانيأو مايغضب الله والكليبات والصور المحرمة والأفلام الإباحيةعلى المواقع التواصل الاجتماعية والأنترنتقـــف وفـــكـــر️بعد موتك وانت في قبرك هذه سيئات جاريه تسجل عليكاعلم أن هناك #سيئات_جارية..وتذكر قول الله تعالى:{لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ} (النحل : 25)حــــــــديث نبويقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ((مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى, كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ, لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا, وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ, كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ, لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أوزارهم شَيْئًا))️تموت.ولا.تموت.معك.ذنوبكتموت وتدفن في قبرك وترى السيئات تتبع بعضها بعض؛ كل هذا من اينكل هذا من سيئاتك الجارية فأنت فلان صاحب اكبر موقع غناء وأفلام..وانت صاحب صفحة نشرت فيها كل ما يغضب الله.. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون..{وَذَكِّرْ.فَإِنَّ.الذِّكْرَىٰ.تَنفَعُ.الْمُؤْمِنِينَ.}....،،