سيئات جارية

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أحباب اللمة
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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نقاط التفاعل
27,168
النقاط
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
السيئات__الجارية
⭕️رسالة إلى كل من ينشر الأغاني
أو مايغضب الله والكليبات والصور المحرمة والأفلام الإباحية
على المواقع التواصل الاجتماعية والأنترنت
قـــف وفـــكـــر⁉️
⭕️بعد موتك وانت في قبرك هذه سيئات جاريه تسجل عليك⭕

👈اعلم أن هناك #سيئات_جارية..
وتذكر قول الله تعالى:
👈{لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ} (النحل : 25)

حــــــــديث نبوي
🌴 قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
👈((مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى, كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ, لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا, وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ, كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ, لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أوزارهم شَيْئًا))
⭕️تموت.ولا.تموت.معك.ذنوبك⭕

تموت وتدفن في قبرك وترى السيئات تتبع بعضها بعض؛ كل هذا من اين⁉️
كل هذا من سيئاتك الجارية فأنت فلان صاحب اكبر موقع غناء وأفلام..وانت صاحب صفحة نشرت فيها كل ما يغضب الله.. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون..
{وَذَكِّرْ.فَإِنَّ.الذِّكْرَىٰ.تَنفَعُ.الْمُؤْمِنِينَ.}....،،
 
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