السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



إبتسم لأن الله ربك والإسلام دينك



ابتسم .. نعم ابتسم



لم َ العبوس والحزن ؟؟



لم َ الضيق والهم ؟؟



ابتسم وبالغ في الابتسامْ ..



لا تتجهم وتقول لما َ ابتسمْ ؟؟



ابتسم .. لأن ّ الله ربك .. ورسولك سيد الأنام الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه .



ابتسم .. لأن الإسلام دينك .. والأرض أرضك .. والسماء سماؤك .



ابتسم .. لأن ّ الله اصطفاك من بين كل الخلق وجعلك ابن آدم لا حيوانا ً ولا شيطانا ً .



ابتسم .. لأنه جعلك على أرضه خليفة ً دون الخلائق .



ابتسم .. لأنّ الله ربك ومعبودك وخالقك في أحسن خلق .



ذلك الإله الذي إذا ناديته قال : " لبيك عبدي " .



أيُ إله ٍ إذا ناديته قال لك:" لبيك عبدي .. لبيك عبدي ؟؟ "

إلا هو ؟؟



ابتسم .. لأن الله يسمع شكواك ويجيب دعواك .



وإذا سألته أعطاك .. وبكرمه حباك .. وإذا تقربت منه شبرا ً تقرب منك باعا ً .



يا الله !! ما أرحمك .. ويااالسعة عطفك !



ابتسم .. وحين تبتسم سترى على وجهك ابتسامة ً ليس هناك أحلى ولا أنقى منها .



سترى شفاهك تردد نغمة أنشودة ٍ مميزة: " يحق لك أن تبتسم فالله ربك " .



سترى عيناك قد امتلأتا بالدموع.. فتشعري بشوق ٍ عظيم ٍ لله



فته إلى السجود للكريم السميع القريب المجيب .



فتبكي بحرقة ٍ ورهبة وينساب على خديك غديرٌ من الدموع الطاهرة الدافئة



لتقول لك : " يحق لك أن تبتسم فالله ربك " .



ابتسم .. وابكي ِ فرحاً فما أعظم هذه النعمة أن الله ربك ومعبودك ولا تعبد أحدا ً غيره .



بعد هذا أهناك داع ٍ للحزن والضيق ؟؟



إذا ً ابتسم.. ولا تجعلي الدنيا أكبر همك .



..الحمد الله حمدا ً كثيرا ً طيبا ً مباركا ً فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك .



الحمد الله الذي اصطفانا على كثير ٍ من خلقه وفضلنا تفضيلا ً كثيرا ً.



ربنا اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا .



ربنا اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطئنا وعمدنا .



ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا .



اللهم أتمم علينا لذة النظر إلى وجهك الكريم .. إنك سميع ٌ تجيب الدعاء .



وصلّ اللهم وسلم على حبيب الخلق والمرسلين محمد الأمين وعلى آله وصحبه اجمعين...







""" دمتم في رعاية الرحمن """ ​