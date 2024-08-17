ام أمينة
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أحباب اللمة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
قوة الرجل و أنوثة المرأة
لا تستقيم الحياة وتسعد بين الزوج وزوجته إلاّ بإيمانهما الراسخ
" أن الرجل رجل و المرأة امرأة "
هكذا خلقا
أنوثة المرأة هي قوتها الحقيقية التي فطرها الله عليها هي ذلك السحر الحلال و الرِّقَة الفاتنة التي تجعل بينها و بين زوجها مودة
فإذا استهانت بها وضَيَّعَت شيئاً منها فَقَدَت مكانتها عند الزوج الذي أحبها لأنوثتها وعشرتها الطيبة
فالرجل يريد امرأة ترضيه يسمع نبض قلبها و تغمره بإحسانها و تعينه على فعل الخير
و لا تتمرد على أنوثتها و تراها ضعفاً تهرب منه
و مهما بلغت المرأة من درجات العلم و ما حازت عليه من مناصب رفيعة تبقى في نظر زوجها أنثى و لا يريد منها غير ذلك
و قوة الرجل تكمن في القِوَامَةِ و الرُّجُولَةِ و الشَّهَامَةِ و النُّبْلِ فلا يٌهِينُ زوجته و لا يُؤْذِيهَا استخفافاً و تعسفاً و ظلماً
يَحْمِيها في شخصها و كرامتها و حقوقها و عرضها و لا يَرْضًى لها السُّفُورَ و التبرج و السقوط في مزالق الفتنة
فالمرأة تُعْجَب بِقُوَّة الرَّجل وأمانتهِ و الرَّجل يُعْجَب بِحَياء المرأة وعفتها وأنوثتها
منقول
قوة الرجل و أنوثة المرأة
لا تستقيم الحياة وتسعد بين الزوج وزوجته إلاّ بإيمانهما الراسخ
" أن الرجل رجل و المرأة امرأة "
هكذا خلقا
أنوثة المرأة هي قوتها الحقيقية التي فطرها الله عليها هي ذلك السحر الحلال و الرِّقَة الفاتنة التي تجعل بينها و بين زوجها مودة
فإذا استهانت بها وضَيَّعَت شيئاً منها فَقَدَت مكانتها عند الزوج الذي أحبها لأنوثتها وعشرتها الطيبة
فالرجل يريد امرأة ترضيه يسمع نبض قلبها و تغمره بإحسانها و تعينه على فعل الخير
و لا تتمرد على أنوثتها و تراها ضعفاً تهرب منه
و مهما بلغت المرأة من درجات العلم و ما حازت عليه من مناصب رفيعة تبقى في نظر زوجها أنثى و لا يريد منها غير ذلك
و قوة الرجل تكمن في القِوَامَةِ و الرُّجُولَةِ و الشَّهَامَةِ و النُّبْلِ فلا يٌهِينُ زوجته و لا يُؤْذِيهَا استخفافاً و تعسفاً و ظلماً
يَحْمِيها في شخصها و كرامتها و حقوقها و عرضها و لا يَرْضًى لها السُّفُورَ و التبرج و السقوط في مزالق الفتنة
فالمرأة تُعْجَب بِقُوَّة الرَّجل وأمانتهِ و الرَّجل يُعْجَب بِحَياء المرأة وعفتها وأنوثتها
منقول