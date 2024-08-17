السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



قوة الرجل و أنوثة المرأة



لا تستقيم الحياة وتسعد بين الزوج وزوجته إلاّ بإيمانهما الراسخ

" أن الرجل رجل و المرأة امرأة "

هكذا خلقا



أنوثة المرأة هي قوتها الحقيقية التي فطرها الله عليها هي ذلك السحر الحلال و الرِّقَة الفاتنة التي تجعل بينها و بين زوجها مودة

فإذا استهانت بها وضَيَّعَت شيئاً منها فَقَدَت مكانتها عند الزوج الذي أحبها لأنوثتها وعشرتها الطيبة

فالرجل يريد امرأة ترضيه يسمع نبض قلبها و تغمره بإحسانها و تعينه على فعل الخير

و لا تتمرد على أنوثتها و تراها ضعفاً تهرب منه

و مهما بلغت المرأة من درجات العلم و ما حازت عليه من مناصب رفيعة تبقى في نظر زوجها أنثى و لا يريد منها غير ذلك



و قوة الرجل تكمن في القِوَامَةِ و الرُّجُولَةِ و الشَّهَامَةِ و النُّبْلِ فلا يٌهِينُ زوجته و لا يُؤْذِيهَا استخفافاً و تعسفاً و ظلماً

يَحْمِيها في شخصها و كرامتها و حقوقها و عرضها و لا يَرْضًى لها السُّفُورَ و التبرج و السقوط في مزالق الفتنة

فالمرأة تُعْجَب بِقُوَّة الرَّجل وأمانتهِ و الرَّجل يُعْجَب بِحَياء المرأة وعفتها وأنوثتها



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