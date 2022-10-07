قلب الرجل و قلب المرأة ـ موضوع للنقاش

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- ذكر
السلام عليكم اهلنا في لمتنا الطيبة
فاصل اشهاري
آآه قلبي يا قلبي
كي يجي الكلام على الحب انا نذوب و نرجع
مارغرين في شمس نص نهار في جوان
ههههههههه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يوجد كلام او حكمة او مثل او تجربة او تهمة
لا اعلم اي الصفات تقع على التالي
قلب المرأة كالتمرة تحمل نواة واحدة
و قلب الرجل كالرمان يحمل آلاف البذور
المعنى
ان قلب المرأة لا يمكن ان يكون فيه رجلان
يعني زوجها و فقط
أما قلب الرجل فيا ويحي و ويلي قالوا يمكن ان تكون فيه
عشرات النسوة
و بشرح اكثر
قلب المرأة فيه زوجها إضافة الى الحب الفطري لأولادها
و عائلتها
أما
قلب الرجل فيه الزوجة
و صورة لثلاث زوجات
و ثلاث مئة امرأة فكر فيهم للزواج و بقية صورهم في كارت ميموار
و ثلاث آلاف أمرأة نموذجية
و ثلاث ملاين أمرأة التي لم يغض بصره عنهن
إضافة الى الحب الفطري لأولاده و عايلته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اهل اللمة انتم بصدق
مع ام ضد هذا القول
قلب المرأة كالتمرة تحمل نواة واحدة
و قلب الرجل كالرمان يحمل آلاف البذور
فاصل اشهاري
آآه قلبي يا قلبي
كي يجي الكلام على الحب انا نذوب و نرجع
مارغرين في شمس نص نهار في جوان
ههههههههه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يوجد كلام او حكمة او مثل او تجربة او تهمة
لا اعلم اي الصفات تقع على التالي
قلب المرأة كالتمرة تحمل نواة واحدة
و قلب الرجل كالرمان يحمل آلاف البذور
المعنى
ان قلب المرأة لا يمكن ان يكون فيه رجلان
يعني زوجها و فقط
أما قلب الرجل فيا ويحي و ويلي قالوا يمكن ان تكون فيه
عشرات النسوة
و بشرح اكثر
قلب المرأة فيه زوجها إضافة الى الحب الفطري لأولادها
و عائلتها
أما
قلب الرجل فيه الزوجة
و صورة لثلاث زوجات
و ثلاث مئة امرأة فكر فيهم للزواج و بقية صورهم في كارت ميموار
و ثلاث آلاف أمرأة نموذجية
و ثلاث ملاين أمرأة التي لم يغض بصره عنهن
إضافة الى الحب الفطري لأولاده و عايلته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اهل اللمة انتم بصدق
مع ام ضد هذا القول
قلب المرأة كالتمرة تحمل نواة واحدة
و قلب الرجل كالرمان يحمل آلاف البذور