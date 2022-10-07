قلب الرجل و قلب المرأة ـ موضوع للنقاش

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
14,834
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم اهلنا في لمتنا الطيبة
فاصل اشهاري
download.jpg
آآه قلبي يا قلبي
كي يجي الكلام على الحب انا نذوب و نرجع
مارغرين في شمس نص نهار في جوان
ههههههههه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يوجد كلام او حكمة او مثل او تجربة او تهمة
لا اعلم اي الصفات تقع على التالي

قلب المرأة كالتمرة تحمل نواة واحدة
و قلب الرجل كالرمان يحمل آلاف البذور

المعنى
ان قلب المرأة لا يمكن ان يكون فيه رجلان
يعني زوجها و فقط
أما قلب الرجل فيا ويحي و ويلي قالوا يمكن ان تكون فيه
عشرات النسوة

و بشرح اكثر
قلب المرأة فيه زوجها إضافة الى الحب الفطري لأولادها
و عائلتها

أما
قلب الرجل فيه الزوجة
و صورة لثلاث زوجات
و ثلاث مئة امرأة فكر فيهم للزواج و بقية صورهم في كارت ميموار
و ثلاث آلاف أمرأة نموذجية
و ثلاث ملاين أمرأة التي لم يغض بصره عنهن
إضافة الى الحب الفطري لأولاده و عايلته
download.jpg
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اهل اللمة انتم بصدق
مع ام ضد هذا القول
قلب المرأة كالتمرة تحمل نواة واحدة
و قلب الرجل كالرمان يحمل آلاف البذور
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
14,834
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
@همس الوُرود @سكون الفجر @الريــان
@طموحة @sana barhoumi @إلياس @Hakan
@سعد606 @ذكريات @barca.moha @عبدالرؤوف1
@aljentel @الامين محمد @dahman kz
@أشــواق 19 @جليلوس @"viola"
@السلطانة @adam doon alger @أم منيــــــر
@بسمة القلوب @جمال عبدلي @Moha le sage
@lale çiçeği @rafid2 @السها
@شجـ الروح ـون @Zamenhov
@ملكة زوجي @Soumia hadj mohammed
@الرومانسي الجاد @ahmedroyce339
@وصال اية @فريد أبوفيصل @*amani*
@{مُدَلَّلَتُهُ} @Golden Man @رحيق الفردوس
@ليليا مرام @Ma$Ter @ℓσɴєℓу GĪяℓ
@assinat @زاهية بنت البحر @حفياد آدم
@بيسان بيبا @Oualid Kamel @حكايا الورد
@sanaya klara @هدية من الله @الفضل10
@AMH1398 @Andy_Delort @randa.hac
@Rǿmẳņĉį LŎvès @خربشات غيمة @SOFIANE020
@إيمان~ @النجم البعيد @العَنْقَاءُ @Amine7N
@ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @sami44 @أبو مارية
@Adel Adel1 @Jorh @soso ana @صاحبة الأثر
@الورد الأحمر @{هِشام} @ضآحكة مستبشرة
@متهجئ الحرف @زهور الشوق @لاريمان @Hakan
@the world @Skor m@k @ناسليهان
@بيسان بيبا @زاد الرحيل @امير الصحراءdz
@ilina loulou @القطة الزهرية @خيرة الوهرانية
@Oussama.GF @!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈! @اميرة المدائن
@الوهم @Malika Tlm @afnene @زهور الشوق
@الفتاة الاميرة @الطيب الجزائري84 @طيور السلام
@bilel.dz @ام أمينة @الملك الظليل @لاجودان شاف
@فتاة حساسة @hamza__2006 @بوعزة عامر 77
@Chouaib28 @faith8 @الأميرة بلقيس @EL General
@حكايا المطر @Tama Aliche @عبد المـــالـــــك
@حياة71 @بنت الشمال @اسيل الحياة @نبيل مسلم
@dida007 @Bfatiha @ظل سيريالية @chirine zina
@louai loulou @اسراء سروري @Oum Loukmane
@الأستاذ مصطفى @خووخه
@فتى من الغد @@R@ZIK @ALIGSM
@HAMZA USMA @visiteur @Moha le sage
@يونس قاسم @نذير1 @طيور السلام @زخة مطر
@وحي القلم @MARYTA @صاحبة الأثر @نرجس الريحان
@شيماء شوشيشا @Asm90 @ديكتاتــــــور @tayeb20
@prince of love @naouri65 @Ra Off @Djamel.Dz
@أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء @رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛
@النورس @الفراشة الحساسة @Ozdemir Sirac
@اليزابث @space-cowboy @randa.hac @نجمة الأرض
@*ياسر* @rycerz @صمتي حكاية @صانعة الإبتسامة
@NAPOLA @صدى الصورة. @أم أحمــــد يــسّ
@هدوء المطر @sidali98 @نعمات @4LI_4LGERI4
@املي @secret de coeur @oumsif @حاتم خليفة
@ناصر dz @🌌🔮متألقة🔮🌌 @prncess fifi
@بنقابي افتخر @ضآحكة مستبشرة @طيور السلام
@أحمدوا @أريج محمد
@ahmedroyce339 @rose09000 @opira99
@أمـيـر الـجـزائـر @خديجة ph @ريحـان
@Ra_nya @Bouchra zarat @شهيناز بنت بلادها
@سفيان اسلام @أستاذ الفلسفة @razan roza
@"هشام الأوراس" @amar naim @إيمان قلب
@البحر الهادي @Silent Hill @بنت الـ25
@سحر صبرين @Zouheir 2022 @العنود بوفاتح
@حمزة حمزة @محمد عبدو 13 @Ahmedfba
@MARYTA @Haroun Serhani
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top