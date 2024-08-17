نصائح للاقامة الجامعية

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أحباب اللمة
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
🟣 الاقامة الجامعية |
نصائح(الإقامة الجامعية)و خاصة الطلبة الجدد
اختيار زميلك بغرفة الإقامة الجامعية يؤثر بنسبة 50% على حياتك و مسارك الجامعي.فأحسِن الاختيار.
في حالة لم يعجبك زميلك بالغرفة قدم طلب التحويل إلى مصلحة الايواء و لك الحق في التحويل ما دام ذلك يؤثر عليك سلبا.
يمكن للطالب الذي يملك ملف طبي الحصول على غرفة لوحده و ذلك حسب حالة المرض.
كما انصح جميع الطلبة بالاطلاع على القانون الداخلي للإقامة لمعرفة حقوقك و واجباتك و كل ما يتعلق بالإقامة الجامعية .
في الأيام الأولى تجنب ترك امتعتك و خاصة الثمينة بالغرفة حتى لا تتعرض للسرقة (لا تقل لن يحدث شيء)
لا تُدخل أشخاص غرباء لا تعرفهم إلى غرفتك .
بخصوص السرقة ليكن في علمكم ان أحد القوانين الداخلية للإقامة تنص على أن الإقامة ليست مسؤولة عن الأغراض التي تضيع داخل الغرف و بالتالي ستتحمل مسؤوليتها لوحدك .
لذلك تأكد من تغيير اقفال باب غرفتك (لان الاقفال القديمة قد تكون هنالك نسخة من مفاتيحها عن طالب اخر )
لا تنسى ترتيب غرفتك جيدا لأنها منزلك الثاني لترتاح فيه بعد تعب الدراسة .
- اطلع على توقيت تقديم الوجبات . فتح المرش . مقهى الانترنت . قاعة الرياضة ...الخ)
لا تنسى سجادة الصلاة (وكم.من طالب نسيها و ندم)لانها صلاتك تبعد عنك الشر و تكون دائما بافضل حال و موفق ان شاء الله .
غرفتك بالاقامة هي منزلك الثاني فحافظ عليها .
لا تنسى الاتصال بأهلك و كل نصيحة منهم هي لمصلحتك و خوفا عليك فقط .
موفقين ان شاء الله.
 
قال إلياس:
🟣 الاقامة الجامعية |
نصائح(الإقامة الجامعية)و خاصة الطلبة الجدد
اختيار زميلك بغرفة الإقامة الجامعية يؤثر بنسبة 50% على حياتك و مسارك الجامعي.فأحسِن الاختيار.
في حالة لم يعجبك زميلك بالغرفة قدم طلب التحويل إلى مصلحة الايواء و لك الحق في التحويل ما دام ذلك يؤثر عليك سلبا.
يمكن للطالب الذي يملك ملف طبي الحصول على غرفة لوحده و ذلك حسب حالة المرض.
كما انصح جميع الطلبة بالاطلاع على القانون الداخلي للإقامة لمعرفة حقوقك و واجباتك و كل ما يتعلق بالإقامة الجامعية .
في الأيام الأولى تجنب ترك امتعتك و خاصة الثمينة بالغرفة حتى لا تتعرض للسرقة (لا تقل لن يحدث شيء)
لا تُدخل أشخاص غرباء لا تعرفهم إلى غرفتك .
بخصوص السرقة ليكن في علمكم ان أحد القوانين الداخلية للإقامة تنص على أن الإقامة ليست مسؤولة عن الأغراض التي تضيع داخل الغرف و بالتالي ستتحمل مسؤوليتها لوحدك .
لذلك تأكد من تغيير اقفال باب غرفتك (لان الاقفال القديمة قد تكون هنالك نسخة من مفاتيحها عن طالب اخر )
لا تنسى ترتيب غرفتك جيدا لأنها منزلك الثاني لترتاح فيه بعد تعب الدراسة .
- اطلع على توقيت تقديم الوجبات . فتح المرش . مقهى الانترنت . قاعة الرياضة ...الخ)
لا تنسى سجادة الصلاة (وكم.من طالب نسيها و ندم)لانها صلاتك تبعد عنك الشر و تكون دائما بافضل حال و موفق ان شاء الله .
غرفتك بالاقامة هي منزلك الثاني فحافظ عليها .
لا تنسى الاتصال بأهلك و كل نصيحة منهم هي لمصلحتك و خوفا عليك فقط .
موفقين ان شاء الله.
إضغط للتوسيع...
نصائح رائعة
اسئل التوفيق للجميع
مشكور على الموضوع
 
قال ام أمينة:
نصائح رائعة
اسئل التوفيق للجميع
مشكور على الموضوع
إضغط للتوسيع...
العفو اختي
اللهم امين اجمعين
بارك الله فيك على الرد القيم
 
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