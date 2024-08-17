نصائح للاقامة الجامعية

الاقامة الجامعية |نصائح(الإقامة الجامعية)و خاصة الطلبة الجدداختيار زميلك بغرفة الإقامة الجامعية يؤثر بنسبة 50% على حياتك و مسارك الجامعي.فأحسِن الاختيار.في حالة لم يعجبك زميلك بالغرفة قدم طلب التحويل إلى مصلحة الايواء و لك الحق في التحويل ما دام ذلك يؤثر عليك سلبا.يمكن للطالب الذي يملك ملف طبي الحصول على غرفة لوحده و ذلك حسب حالة المرض.كما انصح جميع الطلبة بالاطلاع على القانون الداخلي للإقامة لمعرفة حقوقك و واجباتك و كل ما يتعلق بالإقامة الجامعية .في الأيام الأولى تجنب ترك امتعتك و خاصة الثمينة بالغرفة حتى لا تتعرض للسرقة (لا تقل لن يحدث شيء)لا تُدخل أشخاص غرباء لا تعرفهم إلى غرفتك .بخصوص السرقة ليكن في علمكم ان أحد القوانين الداخلية للإقامة تنص على أن الإقامة ليست مسؤولة عن الأغراض التي تضيع داخل الغرف و بالتالي ستتحمل مسؤوليتها لوحدك .لذلك تأكد من تغيير اقفال باب غرفتك (لان الاقفال القديمة قد تكون هنالك نسخة من مفاتيحها عن طالب اخر )لا تنسى ترتيب غرفتك جيدا لأنها منزلك الثاني لترتاح فيه بعد تعب الدراسة .- اطلع على توقيت تقديم الوجبات . فتح المرش . مقهى الانترنت . قاعة الرياضة ...الخ)لا تنسى سجادة الصلاة (وكم.من طالب نسيها و ندم)لانها صلاتك تبعد عنك الشر و تكون دائما بافضل حال و موفق ان شاء الله .غرفتك بالاقامة هي منزلك الثاني فحافظ عليها .لا تنسى الاتصال بأهلك و كل نصيحة منهم هي لمصلحتك و خوفا عليك فقط .موفقين ان شاء الله.