تكريم الاخت @ام أمينة

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أحباب اللمة
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
23,939
نقاط التفاعل
27,249
النقاط
976
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعد مساكم جميعا
ازفت اقلامي الا ما يجول في خاطري تجاه منتدانا الغالي فلا استطيع اخفاء الفرح عندما ادخل له لأنه اعتبره عائلتي الثانية بعد عائلتي الكبيرة و الصغيرة
تعجز كلمات الشكر و الثناء عنه
تعجز الحروف عن وصفه عما تقوم به اختنا أم أمينة في المنتدى من ردود قيمة و في هذا و بالتعاون مع اخي و صديقي @محمد الأمين إرتيئت أن أقوم بتكريم اختنا@ام أمينة أم أمينة التي كسبت بحروفها عقول أعضاء المنتدى نهديك هذه الهدية المتواضعة ارجوا أن تعجبك
تستحقين منا الكثير من الاحترام و التقدير و الامتنان على تواجدك و أسلوبك الرائع
أنت صاحبة العطاء الدائم و القلم المبدع و لكي من فائق الاحترام و التقدير شكرا اختنا أم أمينة على جهدك عذرا إن اطلت لم افويك على ما تقومين في غيابك الاعضاء
الكلمة لبقية الاعضاء
الهدية
téléchargement.jpeg
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
شكرا اخي الياس على الالتفاتة الطيبة
اوافقك تماما ما تقوم به الاختي الفاضلة @ام أمينة شي كبير
اضافة الى ادبها و حسن اخلاقها و طيبة قلبها

شكرا اختي @ام أمينة ربي يبارك في اللي رباك
و علمك و ادبك
دمتي للمة كاتبة و مجتهدة كامل الاحترام و التقدير
 
آخر تعديل:
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

روز
عَـلى قَـدر أهْل العَـزْم تَـأتِي العَـزَائِمُ /رسَـالَـة الطَـاقَم الإدَارِي لِرَجليّ اللمة الأولين
2 3 4
المشاركات
62
المشاهدات
6K
بوعزة عامر 77
بوعزة عامر 77
ي
أمين اللمة أبو فيصل بلقاء حصري مع ياسمين عنابة ومحمد.م بقناة اللمة الجزائرية
3 4 5
المشاركات
80
المشاهدات
6K
بيكهام
ب
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top