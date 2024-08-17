تكريم الاخت @ام أمينة

أم أمينة

@ام أمينة في المنتدى من ردود قيمة و في هذا و بالتعاون مع اخي و صديقي @محمد الأمين إرتيئت أن أقوم بتكريم اختنا

أم أمينة

التي كسبت بحروفها عقول أعضاء المنتدى نهديك هذه الهدية المتواضعة ارجوا أن تعجبك

تستحقين منا الكثير من الاحترام و التقدير و الامتنان على تواجدك و أسلوبك الرائع

أنت صاحبة العطاء الدائم و القلم المبدع و لكي من فائق الاحترام و التقدير شكرا اختنا

أم أمينة



الكلمة لبقية الاعضاء

الهدية

على جهدك عذرا إن اطلت لم افويك على ما تقومين في غيابك الاعضاءالكلمة لبقية الاعضاءالهدية

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهيسعد مساكم جميعاازفت اقلامي الا ما يجول في خاطري تجاه منتدانا الغالي فلا استطيع اخفاء الفرح عندما ادخل له لأنه اعتبره عائلتي الثانية بعد عائلتي الكبيرة و الصغيرةتعجز كلمات الشكر و الثناء عنهتعجز الحروف عن وصفه عما تقوم به اختنا