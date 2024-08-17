تكريم الاخت @ام أمينة

إلياس
:: أستاذ ::
أحباب اللمة
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعد مساكم جميعا
ازفت اقلامي الا ما يجول في خاطري تجاه منتدانا الغالي فلا استطيع اخفاء الفرح عندما ادخل له لأنه اعتبره عائلتي الثانية بعد عائلتي الكبيرة و الصغيرة
تعجز كلمات الشكر و الثناء عنه
تعجز الحروف عن وصفه عما تقوم به اختنا أم أمينة في المنتدى من ردود قيمة و في هذا و بالتعاون مع اخي و صديقي @محمد الأمين إرتيئت أن أقوم بتكريم اختنا@ام أمينة أم أمينة التي كسبت بحروفها عقول أعضاء المنتدى نهديك هذه الهدية المتواضعة ارجوا أن تعجبك
تستحقين منا الكثير من الاحترام و التقدير و الامتنان على تواجدك و أسلوبك الرائع
أنت صاحبة العطاء الدائم و القلم المبدع و لكي من فائق الاحترام و التقدير شكرا اختنا أم أمينة على جهدك عذرا إن اطلت لم افويك على ما تقومين في غيابك الاعضاء
الكلمة لبقية الاعضاء
الهدية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعد مساكم جميعا
ازفت اقلامي الا ما يجول في خاطري تجاه منتدانا الغالي فلا استطيع اخفاء الفرح عندما ادخل له لأنه اعتبره عائلتي الثانية بعد عائلتي الكبيرة و الصغيرة
تعجز كلمات الشكر و الثناء عنه
تعجز الحروف عن وصفه عما تقوم به اختنا أم أمينة في المنتدى من ردود قيمة و في هذا و بالتعاون مع اخي و صديقي @محمد الأمين إرتيئت أن أقوم بتكريم اختنا@ام أمينة أم أمينة التي كسبت بحروفها عقول أعضاء المنتدى نهديك هذه الهدية المتواضعة ارجوا أن تعجبك
تستحقين منا الكثير من الاحترام و التقدير و الامتنان على تواجدك و أسلوبك الرائع
أنت صاحبة العطاء الدائم و القلم المبدع و لكي من فائق الاحترام و التقدير شكرا اختنا أم أمينة على جهدك عذرا إن اطلت لم افويك على ما تقومين في غيابك الاعضاء
الكلمة لبقية الاعضاء
الهدية
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