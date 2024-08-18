سنة مهجورة عند النوم و الاستيقاظ

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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سنة مهجورة
رحم الله من أحياها ونشرها فنال أجور من عمل بها :
عَن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ، قال ؛
( كان رسولُ اللهِ لا يَنامُ إلّا والسِّواكُ عند رأسِهِ، فإذا اسْتيقَظَ بَدأَ بِالسِّواكِ )
صحيح الجامع : ٤٨٧٢.
رحم الله من أحياها ونشرها فنال أجور من عمل بها :
عَن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ، قال ؛
( كان رسولُ اللهِ لا يَنامُ إلّا والسِّواكُ عند رأسِهِ، فإذا اسْتيقَظَ بَدأَ بِالسِّواكِ )
صحيح الجامع : ٤٨٧٢.