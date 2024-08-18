سنة مهجورة عند النوم و الاستيقاظ

سنة مهجورة

رحم الله من أحياها ونشرها فنال أجور من عمل بها :



عَن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ، قال ؛

( كان رسولُ اللهِ لا يَنامُ إلّا والسِّواكُ عند رأسِهِ، فإذا اسْتيقَظَ بَدأَ بِالسِّواكِ )



صحيح الجامع : ٤٨٧٢. ​