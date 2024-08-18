سنة مهجورة عند النوم و الاستيقاظ

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
17,047
الحلول
1
نقاط التفاعل
49,645
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
سنة مهجورة
رحم الله من أحياها ونشرها فنال أجور من عمل بها :

عَن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ، قال ؛
( كان رسولُ اللهِ لا يَنامُ إلّا والسِّواكُ عند رأسِهِ، فإذا اسْتيقَظَ بَدأَ بِالسِّواكِ )

صحيح الجامع : ٤٨٧٢.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

إلياس
بشاير من النبي صلى الله عليه و سلم
المشاركات
0
المشاهدات
366
إلياس
إلياس
الطيب الجزائري84
من أعلام النُّبوَّة تسلُّط المسلمينَ على اليهود الكافرين للشيخ عبد المجيد جمعة حفظه الله
المشاركات
3
المشاهدات
727
الامين محمد
الامين محمد
أم أُنٌَيسة
التنمية البشرية والسنة النبوية
المشاركات
4
المشاهدات
743
أستاذ الفلسفة
أستاذ الفلسفة
إلياس
علامات حسن الخاتمة
المشاركات
0
المشاهدات
303
إلياس
إلياس
الطيب الجزائري84
التثبيط عن الصلاة عمل الشيطان
المشاركات
5
المشاهدات
555
sana barhoumi
sana barhoumi
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top