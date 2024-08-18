اليوم أنا بينكم و غدا سأكون ذكرى لكم .... تفضلوا

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اليوم أنا بينكم و غدا سأكون ذكرى لكم
إلى من غرتهم الحياة
أتحدث إلى من تذكر نفسه انه ملك الدنيا
أتحدث
إلى من جعل قلبه ساحه للشياطين تعبث بها
أتحدث إلى من لايملك السماح والتسامح
أتحدث إلى من عبث بقيم و تقاليد و نسى نفسه و غرته الحياة
أتحدث إلى من نسى معنى الأخوة و ماله و ما عليه
أتحدث إلى من تكبر و علا و زهى بنفسه
أتحدث إلى من يثير الفتن والمشاكل
أتحدث إلى من نسى الفقراء و غره غناه و ماله الكثير
أتحدث إلى من جعل الصلاه اخر اهتماماته
أتحدث إلى من لا يرحم و لا يصل رحمه
أتحدث إلى من يسير فى الأرض جبارا
أتحدث إلى من لا يكرم أباه
و أمه
أتحدث إلى من لا يعطف على الاطفال
أتحدث إلى كل انسان مغرور بذاته
أتحدث إلى كل راشي و مرتشي
أتحدث إلى الظالمين فى الأرض
أتحدث إلى الكاسيات العاريات
أتحدث إلى من يأكل مال اليتيم
أتحدث إلى من لا يتقي الله فى جاره
أتحدث إلى من يستغل نفوذه في أي مكان
أتحدث إلى كل زوج لا يراعي الله في زوجته
أتحدث إلى كل زوجة لا تراعي الله في زوحها
أتحدث إلى كل شاب و شابة جرفهم الإنحراف
أتحدث إلى كل مسؤول غرته حياته و منصبه
أتحدث إلى من يكذب
أتحدث إلى من يقوم بالنميمة
أتحدث إلى من يقوم بالنفاق
أتحدث إلى كل مغرور بنفسه
أتحدث إلى كل غماز هماز لماز
أتحدث إلى كل البشر
من يجد فى نفسه أي شيئ من هذا أو أكثر من هذا
عليه سرعة التوبة
التوبة التوبة و الرجوع إلى الله
حاسبوا أنفسكم قبل ان تحاسبوا
و قولوا دائما و افهموا معنى هذه العبارة جيدا
اليوم انا بينكم و غدا أنا ذكرى لكم
اليوم أنا بينكم و غدا سأكون ذكرى لكم
إلى من غرتهم الحياة
أتحدث إلى من تذكر نفسه انه ملك الدنيا
أتحدث
إلى من جعل قلبه ساحه للشياطين تعبث بها
أتحدث إلى من لايملك السماح والتسامح
أتحدث إلى من عبث بقيم و تقاليد و نسى نفسه و غرته الحياة
أتحدث إلى من نسى معنى الأخوة و ماله و ما عليه
أتحدث إلى من تكبر و علا و زهى بنفسه
أتحدث إلى من يثير الفتن والمشاكل
أتحدث إلى من نسى الفقراء و غره غناه و ماله الكثير
أتحدث إلى من جعل الصلاه اخر اهتماماته
أتحدث إلى من لا يرحم و لا يصل رحمه
أتحدث إلى من يسير فى الأرض جبارا
أتحدث إلى من لا يكرم أباه
و أمه
أتحدث إلى من لا يعطف على الاطفال
أتحدث إلى كل انسان مغرور بذاته
أتحدث إلى كل راشي و مرتشي
أتحدث إلى الظالمين فى الأرض
أتحدث إلى الكاسيات العاريات
أتحدث إلى من يأكل مال اليتيم
أتحدث إلى من لا يتقي الله فى جاره
أتحدث إلى من يستغل نفوذه في أي مكان
أتحدث إلى كل زوج لا يراعي الله في زوجته
أتحدث إلى كل زوجة لا تراعي الله في زوحها
أتحدث إلى كل شاب و شابة جرفهم الإنحراف
أتحدث إلى كل مسؤول غرته حياته و منصبه
أتحدث إلى من يكذب
أتحدث إلى من يقوم بالنميمة
أتحدث إلى من يقوم بالنفاق
أتحدث إلى كل مغرور بنفسه
أتحدث إلى كل غماز هماز لماز
أتحدث إلى كل البشر
من يجد فى نفسه أي شيئ من هذا أو أكثر من هذا
عليه سرعة التوبة
التوبة التوبة و الرجوع إلى الله
حاسبوا أنفسكم قبل ان تحاسبوا
و قولوا دائما و افهموا معنى هذه العبارة جيدا
اليوم انا بينكم و غدا أنا ذكرى لكم