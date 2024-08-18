اليوم أنا بينكم و غدا سأكون ذكرى لكم .... تفضلوا

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



اليوم أنا بينكم و غدا سأكون ذكرى لكم



إلى من غرتهم الحياة



أتحدث إلى من تذكر نفسه انه ملك الدنيا

أتحدث

إ ل ى من جعل قلبه ساحه للشياطين تعبث بها



أتحدث إلى من لايملك السماح والتسامح



أتحدث إلى من عبث بقيم و تقاليد و نسى نفسه و غرته الحياة



أتحدث إ لى من نسى معنى الأخوة و ماله و ما عليه

أتحدث إ

لى من تكبر و علا و زهى بنفسه

أتحدث إ

لى من يثير الفتن والمشاكل

أتحدث إ

لى من نسى الفقراء و غره غناه و ماله الكثير

أتحدث إ

لى من جعل الصلاه اخر اهتماماته



أتحدث إ لى من لا يرحم و لا يصل رحمه



أتحدث إ لى من يسير فى الأرض جبارا



أتحدث إ لى من لا يكرم أباه

و أمه

أتحدث إ

لى من لا يعطف على الاطفال

أتحدث إ

لى كل انسان مغرور بذاته



أتحدث إ لى كل راشي و مرتشي

أتحدث إ

لى الظالمين فى الأرض

أتحدث إ

لى الكاسيات العاريات

أتحدث إ

لى من يأكل مال اليتيم

أتحدث إ

لى من لا يتقي الله فى جاره



أتحدث إ لى من يستغل نفوذه في أي مكان



أتحدث إ لى كل زوج لا يراعي الله في زوجته



أتحدث إ لى كل زوجة لا تراعي الله في زوحها

أتحدث إ

لى كل شاب و شابة جرفهم الإنحراف



أتحدث إ لى كل مسؤول غرته حياته و منصبه



أتحدث إ لى من يكذب

أتحدث إ

لى م ن يقوم بالنميمة

أتحدث إ

لى من يقوم بالنفاق

أتحدث إ

لى كل مغرور بنفسه

أتحدث إ

لى كل غماز هماز لماز

أتحدث إ