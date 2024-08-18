القاب بعض الصحابة رضي الله عنهم

"الصديق = أبو بكر الصديق

الفاروق = عمر بن الخطاب

ذو النورين = عثمان بن عفان

ابا تراب = على بن ابى طالب

حمامه المسجد = عبد الله بن الزبير

ذو الجناحين = جعفر بن ابى طالب

أسد الله = حمزه بن عبد المطلب

ترجمان القران = عبد الله بن العباس

آمين الأمه = ابو عبيده عامر بن الجراح

ابي المساكين = جعفر بن أبي طالب

سفير الأمة = مصعب بن عمير

سيف الله = خالد بن الوليد