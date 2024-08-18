القاب بعض الصحابة رضي الله عنهم

إلياس
:: أستاذ ::
أحباب اللمة
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
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- 23,948
- نقاط التفاعل
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- النقاط
- 976
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
"الصديق = أبو بكر الصديق
الفاروق = عمر بن الخطاب
ذو النورين = عثمان بن عفان
ابا تراب = على بن ابى طالب
حمامه المسجد = عبد الله بن الزبير
ذو الجناحين = جعفر بن ابى طالب
أسد الله = حمزه بن عبد المطلب
ترجمان القران = عبد الله بن العباس
آمين الأمه = ابو عبيده عامر بن الجراح
ابي المساكين = جعفر بن أبي طالب
سفير الأمة = مصعب بن عمير
سيف الله = خالد بن الوليد
الفاروق = عمر بن الخطاب
ذو النورين = عثمان بن عفان
ابا تراب = على بن ابى طالب
حمامه المسجد = عبد الله بن الزبير
ذو الجناحين = جعفر بن ابى طالب
أسد الله = حمزه بن عبد المطلب
ترجمان القران = عبد الله بن العباس
آمين الأمه = ابو عبيده عامر بن الجراح
ابي المساكين = جعفر بن أبي طالب
سفير الأمة = مصعب بن عمير
سيف الله = خالد بن الوليد