فضائل و أحكام يوم عرفة

"فضائل وأحكام يوم عرفة".



أفضل الأيام العشر آخرها يوم عرفة ويوم النحر، كرمضان أفضله آخره، ومن قصّر في أول العشر فليستدرك آخرها فإنما الأعمال بالخواتيم.



أعظم صيام الأيام بعد رمضان يوم عرفة، يُكفِّر الله في يومٍ ذنوب سنتين، وأفضل الأعمال فيه الصوم -لغير الحاج- والتكبير والدعاء وخاصة الاستغفار .



صيام يوم عرفة ثابت من حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أن النبي ﷺ سُئِل عن صيام يوم عرفة فقال: "أحتسب على الله أن يكفِّر السّنة التي قبله والتي بعده".



فضل صوم عرفة للحاج وغيره، ولكن فضله تكفيرُ سنتينِ وفضل وقوف عرفة تكفير العمر كله، فلا ينبغي لحاج أن يصوم عرفة إذا كان يضعفه عن الدعاء والتضرع.



ثبت عن عائشة رضي الله عنها في الموطأ أنها صامت يوم عرفة بعرفة، ويفرق في ذلك بين من يطيق وبين من يتأسى به الناس ومن لا يُطيق ولا يُتأسى به.



أفضل أعمال عرفة بعد الوقوف والصيام: الانشغال بالدعاء والذِّكر، والدعاء أكثر، ولا يثبت دعاءٌ معيّن، وإنما يختار جوامعه من خير الدنيا والآخرة.



ينبغي لغير الحاج مع صيام عرفة استغلال يومه بالذكر والقرآن والدعاء، وكان ابن عباس وعمرو بن حُريث: يَحُثَّانِ الناسَ على لزوم المسجد.



‏يبدأ التكبير المقيد بعد صلاة فجر يوم عرفة، وينتهي بعد صلاة عصر آخر أيام الـتـشـريـق الـ ١٣، وأصح الصيغ: (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيراً)



‏أيسر الأعمال الذكر، ومن رحمة الله أنه إذا فضّل زمناً فضّل ذكره فيه؛ لأن ذكر الله يُطيقه كل أحد فلا يعجز عنه إلا محروم.



‏لا تشرق شمس على أفضل من أيام عشر ذي الحجة، العمل فيها معظّم، وأفضله الصلاة والتكبير والصدقة والصيام والحج، والزمن المعظّم تُعظم فيه السيئات.