اسئلة و أجوبة في العقيدة

إلياس
:: أستاذ ::
أحباب اللمة
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أسئلة وأجوبة في العقيدة أرجو من الله أن تنفع المسلمين:
س1/ من أين نأخذ عقيدتنا ؟
من القرآن والسنة .
س2/ أين الله ؟
في السماء على العرش .
س3/ ما الدليل من القرآن على أن الله على العرش ؟
( الرحمن على العرش استوى) .
س4/ ما معنى ( استوى) ؟
علا وارتفع .
س5/ لماذا خلق الله الجن والإنس ؟
لعبادته وحده لاشريك له .
س6/ ما الدليل من القرآن على أن الله خلق الجن والإنس لعبادته ؟
( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) .
س7/ ما معنى ( يعبدون ) ؟
يوحدون .
س8/ ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله ؟
لا معبود بحق إلا الله.
س9/ ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله ؟
طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب عما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
س10/ ما أعظم عبادة ؟
التوحيد .
س11/ ما أعظم معصية ؟
الشرك .
س12/ ماهو التوحيد ؟
إفراد الله بالعبادة .
س13/ ماهو الشرك ؟
عبادة غير الله مع الله .
س14/ كم أقسام التوحيد ؟
ثلاثة .
س15/ ماهي أقسام التوحيد ؟
الربوبية والألوهية والأسماء والصفات .
س16/ ما تعريف توحيد الربوبية ؟
هو إفراد الله بأفعاله سبحانه، وهو الإيمان بأنه الخالق، الرازق، المدبر لأمور خلقه، المتصرف في شؤونهم في الدنيا والآخرة، الملك والمالك لا شريك له في ذلك.
س17/ ما تعريف توحيد الألوهية ؟
هو إفراد الله عز وجل بالعبادة, كالصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من العبادات الظاهرة والباطنة ولا تكون إلا لله فقط .
س18/ هل لله أسماء وصفات ؟
نعم .
س19/ من أين نأخذ أسماء الله وصفاته ؟
من القرآن والسنة .
س20/ هل تشبه صفات الله صفاتنا ؟
لا.
س21/ ما الدليل من القرآن على أن صفات الله لا تشبه صفاتنا ؟
( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) .
س22/ القرآن كلام من ؟
الله .
س23/ منزل أم مخلوق ؟
منزل .
س24/ ما هو البعث ؟
إحياء الناس بعد موتهم .
س25/ ما الدليل من القرآن على كفر من أنكر البعث ؟
( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ) .
س26/ ما الدليل من القرآن على أن الله سيبعثنا ؟
( قل بلى وربي لتبعثن ) .
س27/ كم أركان الإسلام ؟
خمسة .
س28/كم أركان الإيمان ؟
ستة .
س29/كم أركان الإحسان ؟
واحد .
س30/ ما تعريف الإسلام ؟
الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله .
س31/ ما تعريف الإيمان ؟
قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية .
س32/ لمن نذبح ونسجد ؟
لله وحده لاشريك له .
س33/ هل يجوز الذبح والسجود لغير الله ؟
لا .
س34/ ماحكم الذبح والسجود لغير الله ؟
شرك أكبر .
س35/ ماحكم من يحلف ويقول والنبي ، وحياتك ؟
شرك أصغر وقد يكون شرك أكبر.
س36/ ما الدليل من القرآن على أن المشرك إذا مات ولم يتب لا يغفر الله له ؟
( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) .
س37/ هل يجوز عبادة الشمس والقمر ؟
لا .
س38/ ما الدليل من القرآن على تحريم عبادة الشمس والقمر ؟
( لا تسجدوا للشمس ولا للقمر) .
س39/ ما الدليل من القرآن على وجوب عبادة الله وحده وتحريم الشرك بالله ؟
( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً) .
س40/ ما الدليل من القرآن على وجوب دعاء الله وحده لا شريك له ؟
( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) .
س41/ ما الدليل من السنة على تحريم الذبح لغير الله ؟
( لعن الله من ذبح لغير الله) .
س42/ متى يجوز الاستعانة بغير الله ؟
إذا كان حياً حاضراً قادراً
س43/ متى يحرم الاستعانة بغير الله ؟
إذا كان ميتا أو غائباً أو غير قادر .
س44/ من أول الرسل ؟
نوح عليه السلام .
س45/ من آخر الرسل ؟
محمد صلى الله عليه وسلم .
س46/ ما مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام ؟
يدعون إلى التوحيد وطاعة الله وينهون عن الشرك ومعصية الله .
س47/ ما أول ما فرض الله على ابن آدم ؟
الإيمان بالله والكفر بالطاغوت .
س48/ هل اليهود كفار ؟
نعم .
س49/ لماذا اليهود كفار ؟
يقولون عزير ابن الله .
س50/ هل النصارى كفار ؟
نعم .
س51/ لماذا النصارى كفار ؟
يقولون عيسى بن مريم ابن الله .
س52/ هل لله ولد ؟
لا.
س53/ ما الدليل من القرآن على أن الله ليس له ولد ؟
( لم يلد ولم يولد) .
س54/ هل المجوس كفار ؟
نعم .
س55/ لماذا المجوس كفار؟
لأنهم يعبدون النار .
س56/ ما موقفنا من اليهود والنصارى والمجوس ؟
نبغضهم ولا نظلمهم .
س57/ هل نحب الشيعة ؟
لا .
س58/ لماذا لا نحب الشيعة ؟
يشركون بالله ويسبون الصحابة .
س59/ هل نحب الجهمية والمعتزلة ؟
لا .
س60/ لماذا لا نحب الجهمية والمعتزلة ؟
ينفون صفات الله .
س61/ هل نحب الأشاعرة ؟
لا .
س62/ لماذا لا نحب والأشاعرة ؟
يحرفون صفات الله .
س63/ هل نحب جماعة الإخوان المسلمين ؟
لا .
س64/ لماذا لا نحب جماعة الإخوان المسلمين ؟
خوارج يفجرون في المسلمين ويدعون إلى المظاهرات .
س65/ هل نحب جماعة التبليغ ؟
لا .
س66/ لماذا لا نحب جماعة التبليغ ؟
صوفية يدعون إلى الشرك والبدع .
س67/ ما طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته ؟
يثبتونها بدون مشابهة ولا ينفونها .
س68/ من هي الطوائف الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته ؟
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة .
س69/ هل نحب المرجئة ؟
لا .
س70/ لماذا لا نحب المرجئة ؟
يقولون من يعصي الله لا ينقصه إيمانه ومن أطاع الله لا يزيد إيمانه .
س71/ ما عقيدة أهل السنة والجماعة في من فعل معصية دون الكفر ولم يعتقد أنها حلال ؟
مسلم عاصي ناقص الإيمان إذا مات ولم يتب فهو تحت المشيئة .
س72/ هل نحب الخوارج ؟
لا .
س73/ لماذا لا نحب الخوارج ؟
يكفرون المسلمين بالمعاصي التي دون الكفر مثل الكذب .
س74/ ما هي السلفية ؟
فهم القرآن والسنة مثل الصحابة والتابعين .
س75/ من هي الطائفة المنصورة التي على الحق ؟
السلفية .
س76/ لماذا السلفية هي التي على الحق ويجب محبتها ؟
لأنها تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء ولا تبتدع .
س77/ ماذا تدعو إليه الطائفة السلفية ؟
التوحيد والسنة وطاعة الله .
س78/ ماذا تحذر منه الطائفة السلفية ؟
الشرك والبدع ومعصية الله .
س79/ ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم ؟
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب .
س80/ أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم ؟
في مكة المكرمة .
س81/ أين مات النبي صلى الله عليه وسلم ؟
في المدينة النبوية.
س82/ ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت ؟
( إنك ميت وإنهم ميتون) .
س83/ من الذي يعلم الغيب ؟
الله .
س84/ ما الدليل من القرآن على أن الله يعلم الغيب وحده ؟
( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) .
س85/ هل الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ؟
لا .
س86/ ما الدليل من القرآن على أن الرسول صلى الله عليه وسلم من البشر؟
( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ) .
س87/ ما شروط قبول الأعمال عند الله ؟
الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم .
س88/ ما معنى الإخلاص لله تعالى ؟
أن تفعل العبادة تريد الأجر من الله .
س89/ ما حكم من يصلي لأجل أن يمدحه الناس ؟
مشرك غير مخلص لله تعالى .
س90/ ما معنى المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ؟
أن تفعل العبادة كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بدون زيادة أو نقصان .
س91/ ما حكم من يصلي الظهر خمس ركعات متعمدا ؟
مبتدع لأنه غير متابع للرسول صلى الله عليه وسلم .
س92/ هل الدين كامل أم ناقص ؟
كامل .
س93/ ما الدليل من القرآن على أن الدين كامل ؟
( اليوم أكملت لكم دينكم) .
س94/ ما حكم الابتداع في الدين ؟
حرام .
س95/ هل في الدين بدعة حسنة ؟
لا .
س96/ ما الدليل من السنة على أنه ليس في الدين بدعة حسنة ؟؟
( كل بدعة ضلالة ) .
س97/ ماهي البدعة ؟
فعل عبادة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته .
س98/ أذكر أمثلة على البدع ؟
الإحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم والأناشيد الإسلامية والمظاهرات .
س99/ ما حكم طاعة ولي الأمر المسلم الظالم ؟
واجبة في غير معصية الله .
س100/ ما الدليل من السنة على وجوب طاعة ولي الأمر المسلم الظالم ؟
( تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك) .
س101/ ماذا نفعل إذا ظلمنا الحكام ؟
نصبر وندعو لهم بالهداية .
س102/ ما الدليل من السنة على وجوب الصبر على الحاكم الظالم ؟
( من كره من أميره شيئاً فليصبر) .
س103/ ما حكم المظاهرات ؟
حرام .
س104/ لماذا تحرم المظاهرات ؟
لأنها تقليد للكفار .
س105/ ما حكم التصوير ؟
محرم .
س106/ ما الدليل على من السنة على أن التصوير محرم ؟
( لعن الله المصورين ) .
س107/ ما حكم الإنتحار ؟
حرام .
س108/ لماذا يحرم الإنتحار ؟
لأنه قتل للنفس .
س109/ ما الدليل من القرآن على أن الإنتحار محرم ؟
( ولا تقتلوا أنفسكم) .
س110/ ماهي الهجرة ؟
الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام .
س111/ متى تجب الهجرة على المسلم ؟
إذا لم يستطيع إظهار دينه .
س1/ من أين نأخذ عقيدتنا ؟
من القرآن والسنة .
س2/ أين الله ؟
في السماء على العرش .
س3/ ما الدليل من القرآن على أن الله على العرش ؟
( الرحمن على العرش استوى) .
س4/ ما معنى ( استوى) ؟
علا وارتفع .
س5/ لماذا خلق الله الجن والإنس ؟
لعبادته وحده لاشريك له .
س6/ ما الدليل من القرآن على أن الله خلق الجن والإنس لعبادته ؟
( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) .
س7/ ما معنى ( يعبدون ) ؟
يوحدون .
س8/ ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله ؟
لا معبود بحق إلا الله.
س9/ ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله ؟
طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب عما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
س10/ ما أعظم عبادة ؟
التوحيد .
س11/ ما أعظم معصية ؟
الشرك .
س12/ ماهو التوحيد ؟
إفراد الله بالعبادة .
س13/ ماهو الشرك ؟
عبادة غير الله مع الله .
س14/ كم أقسام التوحيد ؟
ثلاثة .
س15/ ماهي أقسام التوحيد ؟
الربوبية والألوهية والأسماء والصفات .
س16/ ما تعريف توحيد الربوبية ؟
هو إفراد الله بأفعاله سبحانه، وهو الإيمان بأنه الخالق، الرازق، المدبر لأمور خلقه، المتصرف في شؤونهم في الدنيا والآخرة، الملك والمالك لا شريك له في ذلك.
س17/ ما تعريف توحيد الألوهية ؟
هو إفراد الله عز وجل بالعبادة, كالصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من العبادات الظاهرة والباطنة ولا تكون إلا لله فقط .
س18/ هل لله أسماء وصفات ؟
نعم .
س19/ من أين نأخذ أسماء الله وصفاته ؟
من القرآن والسنة .
س20/ هل تشبه صفات الله صفاتنا ؟
لا.
س21/ ما الدليل من القرآن على أن صفات الله لا تشبه صفاتنا ؟
( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) .
س22/ القرآن كلام من ؟
الله .
س23/ منزل أم مخلوق ؟
منزل .
س24/ ما هو البعث ؟
إحياء الناس بعد موتهم .
س25/ ما الدليل من القرآن على كفر من أنكر البعث ؟
( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ) .
س26/ ما الدليل من القرآن على أن الله سيبعثنا ؟
( قل بلى وربي لتبعثن ) .
س27/ كم أركان الإسلام ؟
خمسة .
س28/كم أركان الإيمان ؟
ستة .
س29/كم أركان الإحسان ؟
واحد .
س30/ ما تعريف الإسلام ؟
الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله .
س31/ ما تعريف الإيمان ؟
قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية .
س32/ لمن نذبح ونسجد ؟
لله وحده لاشريك له .
س33/ هل يجوز الذبح والسجود لغير الله ؟
لا .
س34/ ماحكم الذبح والسجود لغير الله ؟
شرك أكبر .
س35/ ماحكم من يحلف ويقول والنبي ، وحياتك ؟
شرك أصغر وقد يكون شرك أكبر.
س36/ ما الدليل من القرآن على أن المشرك إذا مات ولم يتب لا يغفر الله له ؟
( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) .
س37/ هل يجوز عبادة الشمس والقمر ؟
لا .
س38/ ما الدليل من القرآن على تحريم عبادة الشمس والقمر ؟
( لا تسجدوا للشمس ولا للقمر) .
س39/ ما الدليل من القرآن على وجوب عبادة الله وحده وتحريم الشرك بالله ؟
( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً) .
س40/ ما الدليل من القرآن على وجوب دعاء الله وحده لا شريك له ؟
( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) .
س41/ ما الدليل من السنة على تحريم الذبح لغير الله ؟
( لعن الله من ذبح لغير الله) .
س42/ متى يجوز الاستعانة بغير الله ؟
إذا كان حياً حاضراً قادراً
س43/ متى يحرم الاستعانة بغير الله ؟
إذا كان ميتا أو غائباً أو غير قادر .
س44/ من أول الرسل ؟
نوح عليه السلام .
س45/ من آخر الرسل ؟
محمد صلى الله عليه وسلم .
س46/ ما مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام ؟
يدعون إلى التوحيد وطاعة الله وينهون عن الشرك ومعصية الله .
س47/ ما أول ما فرض الله على ابن آدم ؟
الإيمان بالله والكفر بالطاغوت .
س48/ هل اليهود كفار ؟
نعم .
س49/ لماذا اليهود كفار ؟
يقولون عزير ابن الله .
س50/ هل النصارى كفار ؟
نعم .
س51/ لماذا النصارى كفار ؟
يقولون عيسى بن مريم ابن الله .
س52/ هل لله ولد ؟
لا.
س53/ ما الدليل من القرآن على أن الله ليس له ولد ؟
( لم يلد ولم يولد) .
س54/ هل المجوس كفار ؟
نعم .
س55/ لماذا المجوس كفار؟
لأنهم يعبدون النار .
س56/ ما موقفنا من اليهود والنصارى والمجوس ؟
نبغضهم ولا نظلمهم .
س57/ هل نحب الشيعة ؟
لا .
س58/ لماذا لا نحب الشيعة ؟
يشركون بالله ويسبون الصحابة .
س59/ هل نحب الجهمية والمعتزلة ؟
لا .
س60/ لماذا لا نحب الجهمية والمعتزلة ؟
ينفون صفات الله .
س61/ هل نحب الأشاعرة ؟
لا .
س62/ لماذا لا نحب والأشاعرة ؟
يحرفون صفات الله .
س63/ هل نحب جماعة الإخوان المسلمين ؟
لا .
س64/ لماذا لا نحب جماعة الإخوان المسلمين ؟
خوارج يفجرون في المسلمين ويدعون إلى المظاهرات .
س65/ هل نحب جماعة التبليغ ؟
لا .
س66/ لماذا لا نحب جماعة التبليغ ؟
صوفية يدعون إلى الشرك والبدع .
س67/ ما طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته ؟
يثبتونها بدون مشابهة ولا ينفونها .
س68/ من هي الطوائف الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته ؟
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة .
س69/ هل نحب المرجئة ؟
لا .
س70/ لماذا لا نحب المرجئة ؟
يقولون من يعصي الله لا ينقصه إيمانه ومن أطاع الله لا يزيد إيمانه .
س71/ ما عقيدة أهل السنة والجماعة في من فعل معصية دون الكفر ولم يعتقد أنها حلال ؟
مسلم عاصي ناقص الإيمان إذا مات ولم يتب فهو تحت المشيئة .
س72/ هل نحب الخوارج ؟
لا .
س73/ لماذا لا نحب الخوارج ؟
يكفرون المسلمين بالمعاصي التي دون الكفر مثل الكذب .
س74/ ما هي السلفية ؟
فهم القرآن والسنة مثل الصحابة والتابعين .
س75/ من هي الطائفة المنصورة التي على الحق ؟
السلفية .
س76/ لماذا السلفية هي التي على الحق ويجب محبتها ؟
لأنها تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء ولا تبتدع .
س77/ ماذا تدعو إليه الطائفة السلفية ؟
التوحيد والسنة وطاعة الله .
س78/ ماذا تحذر منه الطائفة السلفية ؟
الشرك والبدع ومعصية الله .
س79/ ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم ؟
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب .
س80/ أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم ؟
في مكة المكرمة .
س81/ أين مات النبي صلى الله عليه وسلم ؟
في المدينة النبوية.
س82/ ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت ؟
( إنك ميت وإنهم ميتون) .
س83/ من الذي يعلم الغيب ؟
الله .
س84/ ما الدليل من القرآن على أن الله يعلم الغيب وحده ؟
( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) .
س85/ هل الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ؟
لا .
س86/ ما الدليل من القرآن على أن الرسول صلى الله عليه وسلم من البشر؟
( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ) .
س87/ ما شروط قبول الأعمال عند الله ؟
الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم .
س88/ ما معنى الإخلاص لله تعالى ؟
أن تفعل العبادة تريد الأجر من الله .
س89/ ما حكم من يصلي لأجل أن يمدحه الناس ؟
مشرك غير مخلص لله تعالى .
س90/ ما معنى المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ؟
أن تفعل العبادة كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بدون زيادة أو نقصان .
س91/ ما حكم من يصلي الظهر خمس ركعات متعمدا ؟
مبتدع لأنه غير متابع للرسول صلى الله عليه وسلم .
س92/ هل الدين كامل أم ناقص ؟
كامل .
س93/ ما الدليل من القرآن على أن الدين كامل ؟
( اليوم أكملت لكم دينكم) .
س94/ ما حكم الابتداع في الدين ؟
حرام .
س95/ هل في الدين بدعة حسنة ؟
لا .
س96/ ما الدليل من السنة على أنه ليس في الدين بدعة حسنة ؟؟
( كل بدعة ضلالة ) .
س97/ ماهي البدعة ؟
فعل عبادة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته .
س98/ أذكر أمثلة على البدع ؟
الإحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم والأناشيد الإسلامية والمظاهرات .
س99/ ما حكم طاعة ولي الأمر المسلم الظالم ؟
واجبة في غير معصية الله .
س100/ ما الدليل من السنة على وجوب طاعة ولي الأمر المسلم الظالم ؟
( تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك) .
س101/ ماذا نفعل إذا ظلمنا الحكام ؟
نصبر وندعو لهم بالهداية .
س102/ ما الدليل من السنة على وجوب الصبر على الحاكم الظالم ؟
( من كره من أميره شيئاً فليصبر) .
س103/ ما حكم المظاهرات ؟
حرام .
س104/ لماذا تحرم المظاهرات ؟
لأنها تقليد للكفار .
س105/ ما حكم التصوير ؟
محرم .
س106/ ما الدليل على من السنة على أن التصوير محرم ؟
( لعن الله المصورين ) .
س107/ ما حكم الإنتحار ؟
حرام .
س108/ لماذا يحرم الإنتحار ؟
لأنه قتل للنفس .
س109/ ما الدليل من القرآن على أن الإنتحار محرم ؟
( ولا تقتلوا أنفسكم) .
س110/ ماهي الهجرة ؟
الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام .
س111/ متى تجب الهجرة على المسلم ؟
إذا لم يستطيع إظهار دينه .