اسئلة و أجوبة في العقيدة

أسئلة وأجوبة في العقيدة أرجو من الله أن تنفع المسلمين:

س1/ من أين نأخذ عقيدتنا ؟

من القرآن والسنة .

س2/ أين الله ؟

في السماء على العرش .

س3/ ما الدليل من القرآن على أن الله على العرش ؟

( الرحمن على العرش استوى) .

س4/ ما معنى ( استوى) ؟

علا وارتفع .

س5/ لماذا خلق الله الجن والإنس ؟

لعبادته وحده لاشريك له .

س6/ ما الدليل من القرآن على أن الله خلق الجن والإنس لعبادته ؟

( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) .

س7/ ما معنى ( يعبدون ) ؟

يوحدون .

س8/ ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله ؟

لا معبود بحق إلا الله.

س9/ ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله ؟

طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب عما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.

س10/ ما أعظم عبادة ؟

التوحيد .

س11/ ما أعظم معصية ؟

الشرك .

س12/ ماهو التوحيد ؟

إفراد الله بالعبادة .

س13/ ماهو الشرك ؟

عبادة غير الله مع الله .

س14/ كم أقسام التوحيد ؟

ثلاثة .

س15/ ماهي أقسام التوحيد ؟

الربوبية والألوهية والأسماء والصفات .

س16/ ما تعريف توحيد الربوبية ؟

هو إفراد الله بأفعاله سبحانه، وهو الإيمان بأنه الخالق، الرازق، المدبر لأمور خلقه، المتصرف في شؤونهم في الدنيا والآخرة، الملك والمالك لا شريك له في ذلك.

س17/ ما تعريف توحيد الألوهية ؟

هو إفراد الله عز وجل بالعبادة, كالصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من العبادات الظاهرة والباطنة ولا تكون إلا لله فقط .

س18/ هل لله أسماء وصفات ؟

نعم .

س19/ من أين نأخذ أسماء الله وصفاته ؟

من القرآن والسنة .

س20/ هل تشبه صفات الله صفاتنا ؟

لا.

س21/ ما الدليل من القرآن على أن صفات الله لا تشبه صفاتنا ؟

( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) .

س22/ القرآن كلام من ؟

الله .

س23/ منزل أم مخلوق ؟

منزل .

س24/ ما هو البعث ؟

إحياء الناس بعد موتهم .

س25/ ما الدليل من القرآن على كفر من أنكر البعث ؟

( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ) .

س26/ ما الدليل من القرآن على أن الله سيبعثنا ؟

( قل بلى وربي لتبعثن ) .

س27/ كم أركان الإسلام ؟

خمسة .

س28/كم أركان الإيمان ؟

ستة .

س29/كم أركان الإحسان ؟

واحد .

س30/ ما تعريف الإسلام ؟

الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله .

س31/ ما تعريف الإيمان ؟

قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية .

س32/ لمن نذبح ونسجد ؟

لله وحده لاشريك له .

س33/ هل يجوز الذبح والسجود لغير الله ؟

لا .

س34/ ماحكم الذبح والسجود لغير الله ؟

شرك أكبر .

س35/ ماحكم من يحلف ويقول والنبي ، وحياتك ؟

شرك أصغر وقد يكون شرك أكبر.

س36/ ما الدليل من القرآن على أن المشرك إذا مات ولم يتب لا يغفر الله له ؟

( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) .

س37/ هل يجوز عبادة الشمس والقمر ؟

لا .

س38/ ما الدليل من القرآن على تحريم عبادة الشمس والقمر ؟

( لا تسجدوا للشمس ولا للقمر) .

س39/ ما الدليل من القرآن على وجوب عبادة الله وحده وتحريم الشرك بالله ؟

( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً) .

س40/ ما الدليل من القرآن على وجوب دعاء الله وحده لا شريك له ؟

( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) .

س41/ ما الدليل من السنة على تحريم الذبح لغير الله ؟

( لعن الله من ذبح لغير الله) .

س42/ متى يجوز الاستعانة بغير الله ؟

إذا كان حياً حاضراً قادراً

س43/ متى يحرم الاستعانة بغير الله ؟

إذا كان ميتا أو غائباً أو غير قادر .

س44/ من أول الرسل ؟

نوح عليه السلام .

س45/ من آخر الرسل ؟

محمد صلى الله عليه وسلم .

س46/ ما مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام ؟

يدعون إلى التوحيد وطاعة الله وينهون عن الشرك ومعصية الله .

س47/ ما أول ما فرض الله على ابن آدم ؟

الإيمان بالله والكفر بالطاغوت .

س48/ هل اليهود كفار ؟

نعم .

س49/ لماذا اليهود كفار ؟

يقولون عزير ابن الله .

س50/ هل النصارى كفار ؟

نعم .

س51/ لماذا النصارى كفار ؟

يقولون عيسى بن مريم ابن الله .

س52/ هل لله ولد ؟

لا.

س53/ ما الدليل من القرآن على أن الله ليس له ولد ؟

( لم يلد ولم يولد) .

س54/ هل المجوس كفار ؟

نعم .

س55/ لماذا المجوس كفار؟

لأنهم يعبدون النار .

س56/ ما موقفنا من اليهود والنصارى والمجوس ؟

نبغضهم ولا نظلمهم .

س57/ هل نحب الشيعة ؟

لا .

س58/ لماذا لا نحب الشيعة ؟

يشركون بالله ويسبون الصحابة .

س59/ هل نحب الجهمية والمعتزلة ؟

لا .

س60/ لماذا لا نحب الجهمية والمعتزلة ؟

ينفون صفات الله .

س61/ هل نحب الأشاعرة ؟

لا .

س62/ لماذا لا نحب والأشاعرة ؟

يحرفون صفات الله .

س63/ هل نحب جماعة الإخوان المسلمين ؟

لا .

س64/ لماذا لا نحب جماعة الإخوان المسلمين ؟

خوارج يفجرون في المسلمين ويدعون إلى المظاهرات .

س65/ هل نحب جماعة التبليغ ؟

لا .

س66/ لماذا لا نحب جماعة التبليغ ؟

صوفية يدعون إلى الشرك والبدع .

س67/ ما طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته ؟

يثبتونها بدون مشابهة ولا ينفونها .

س68/ من هي الطوائف الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته ؟

الجهمية والمعتزلة والأشاعرة .

س69/ هل نحب المرجئة ؟

لا .

س70/ لماذا لا نحب المرجئة ؟

يقولون من يعصي الله لا ينقصه إيمانه ومن أطاع الله لا يزيد إيمانه .

س71/ ما عقيدة أهل السنة والجماعة في من فعل معصية دون الكفر ولم يعتقد أنها حلال ؟

مسلم عاصي ناقص الإيمان إذا مات ولم يتب فهو تحت المشيئة .

س72/ هل نحب الخوارج ؟

لا .

س73/ لماذا لا نحب الخوارج ؟

يكفرون المسلمين بالمعاصي التي دون الكفر مثل الكذب .

س74/ ما هي السلفية ؟

فهم القرآن والسنة مثل الصحابة والتابعين .

س75/ من هي الطائفة المنصورة التي على الحق ؟

السلفية .

س76/ لماذا السلفية هي التي على الحق ويجب محبتها ؟

لأنها تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء ولا تبتدع .

س77/ ماذا تدعو إليه الطائفة السلفية ؟

التوحيد والسنة وطاعة الله .

س78/ ماذا تحذر منه الطائفة السلفية ؟

الشرك والبدع ومعصية الله .

س79/ ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم ؟

محمد بن عبد الله بن عبد المطلب .

س80/ أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم ؟

في مكة المكرمة .

س81/ أين مات النبي صلى الله عليه وسلم ؟

في المدينة النبوية.

س82/ ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت ؟

( إنك ميت وإنهم ميتون) .

س83/ من الذي يعلم الغيب ؟

الله .

س84/ ما الدليل من القرآن على أن الله يعلم الغيب وحده ؟

( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) .

س85/ هل الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ؟

لا .

س86/ ما الدليل من القرآن على أن الرسول صلى الله عليه وسلم من البشر؟

( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ) .

س87/ ما شروط قبول الأعمال عند الله ؟

الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم .

س88/ ما معنى الإخلاص لله تعالى ؟

أن تفعل العبادة تريد الأجر من الله .

س89/ ما حكم من يصلي لأجل أن يمدحه الناس ؟

مشرك غير مخلص لله تعالى .

س90/ ما معنى المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ؟

أن تفعل العبادة كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بدون زيادة أو نقصان .

س91/ ما حكم من يصلي الظهر خمس ركعات متعمدا ؟

مبتدع لأنه غير متابع للرسول صلى الله عليه وسلم .

س92/ هل الدين كامل أم ناقص ؟

كامل .

س93/ ما الدليل من القرآن على أن الدين كامل ؟

( اليوم أكملت لكم دينكم) .

س94/ ما حكم الابتداع في الدين ؟

حرام .

س95/ هل في الدين بدعة حسنة ؟

لا .

س96/ ما الدليل من السنة على أنه ليس في الدين بدعة حسنة ؟؟

( كل بدعة ضلالة ) .

س97/ ماهي البدعة ؟

فعل عبادة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته .

س98/ أذكر أمثلة على البدع ؟

الإحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم والأناشيد الإسلامية والمظاهرات .

س99/ ما حكم طاعة ولي الأمر المسلم الظالم ؟

واجبة في غير معصية الله .

س100/ ما الدليل من السنة على وجوب طاعة ولي الأمر المسلم الظالم ؟

( تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك) .

س101/ ماذا نفعل إذا ظلمنا الحكام ؟

نصبر وندعو لهم بالهداية .

س102/ ما الدليل من السنة على وجوب الصبر على الحاكم الظالم ؟

( من كره من أميره شيئاً فليصبر) .

س103/ ما حكم المظاهرات ؟

حرام .

س104/ لماذا تحرم المظاهرات ؟

لأنها تقليد للكفار .

س105/ ما حكم التصوير ؟

محرم .

س106/ ما الدليل على من السنة على أن التصوير محرم ؟

( لعن الله المصورين ) .

س107/ ما حكم الإنتحار ؟

حرام .

س108/ لماذا يحرم الإنتحار ؟

لأنه قتل للنفس .

س109/ ما الدليل من القرآن على أن الإنتحار محرم ؟

( ولا تقتلوا أنفسكم) .

س110/ ماهي الهجرة ؟

الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام .

س111/ متى تجب الهجرة على المسلم ؟

إذا لم يستطيع إظهار دينه .