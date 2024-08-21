الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.



الأم هي نبع الحنان والعطاء، وهي مصدر الحب والأمان. كرمها الإسلام ورفع من شأنها، وجعل برها وطاعتها من أعظم القربات إلى الله تعالى.



قال الله تعالى في كتابه العزيز: *"وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا"* (الإسراء: 23). ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: *"الجنة تحت أقدام الأمهات"* (رواه النسائي).



إن بر الأم والإحسان إليها ليس مجرد واجب ديني، بل هو طريق للسعادة والنجاح في الدنيا والآخرة. فلنحرص جميعًا على إرضاء أمهاتنا وخدمتهن، ولنجعل دعاءهن لنا حافزًا لنا في كل خطوة نخطوها في حياتنا.



اللهم احفظ أمهاتنا وبارك في أعمارهن، واجعلنا من البارين بهن، واجعل الجنة مثواهن.



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اللهم آمين.