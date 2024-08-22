فوائد السمسم ...1. تنظيم ضغط الدميساعد في تنظيم ضغط الدم لاحتوائه على المغنيسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم، وبعض العناصر التي تساعد على منع تراكم الدهون في الشرايين زي: مضادات الأكسدة، والليجنانات وفيتامين هـ، مما يؤدي إلى تنظيم ضغط الدم.2. المحافظة على صحة القلبيحتوي السمسم على العديد من مضادات الأكسدة والدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة التي تساعد في حماية القلب عن طريق تقليل خطر إصابة القلب بالالتهابات.3. تنظيم مستويات الهرموناتالسمسم يحتوي على السيلينيوم الضروري لصنع هرمونات الغدة الدرقية،كما يحتوي السمسم على النحاس والزنك والحديد وغيرها من العناصر التي تساعد في عمل الغدة الدرقية.وللسمسم القدرة على تنظيم ورفع مستويات الهرمونات الجنسية خاصةً عند النساء في سن الأمل، حيث يحتوي السمسم على مركب السيسامين الذي يتحول في الجسم إلى إستروجين نباتي يحتوي على خصائص شبيهة بهرمون الإستروجين.4. خفض مستويات الكوليستروللاحتوائه على مركبات نباتية زي: ليجنانات، وفيتوستيرول التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون ثلاثية الجليسيرايد وتعزيز استجابة الجهاز المناعي.أضرار أكل السمسم اللي ممكن تحصل:زيادة خطر الإصابة بكل من:حصى الكلى أو النقرس، لاحتواء السمسم على نسبة عالية من الأوكزاليت