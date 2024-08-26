صباحيات 12

إ ذا كان شعور الانتماء يعزز روح الإنجاز ويرفع دافعية الإنسان فحري بكل قيادة جديرة بالتقدير أن تعمل على تعزيز تلك العرى التي تشد الفرد إلى موطنه، بل وتعمل جهدها لترتقي بذلك الشعور من درجة الإحساس بالإنتماء إلى الاعتزاز والفخر بتلك الرابطة .

سأل التلميذ معلمه "كونفوشيوس" عما يجب على الدولة أن تضمنه لأفرادها، بأجاب عليها أن توفر ضروريات العيش من غداء، ومستلزمات الدفاع من معدات عسكرية، وتحوز على ثقة الناس، ثم سأل التلميذ إن كان من شيء يمكن التضحية به من المقومات الثلاث، فأجاب أنه يمكن في المقام الأول الاستغناء عن المعدات العسكرية، فسأل التلميذ مرة أخرى إن كان علينا أن نفاضل بين ما بقي؛ الغذاء أو ثقة الناس، فقال كونفوشيوس يمكن للدولة أن تستغني عن توفير الغداء، لأن الموت كان منذ الأزل مصير الناس المحتوم، لكن إذا فقدت الدولة ثقة الناس، لم يبقى سبب لوجودها.

تتعز ثقة الأفراد بحكامهم عبر سياسات منصفة وقرارات عادلة، وتدابير مستجيبة لحاجاتهم، وتستمر تلك الرابطة في ترسيخ شعور الانتماء أبدا ما اعتقدوا أن تلك القيادة جديرة بالمهمة وقادرة على تحمل أعبائها.