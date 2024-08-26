السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

عساكم بخير

احتاج معلومات عن تخصص إدارة أعمال اذا يوجد عضو درس هذا التخصص او عنده معلومات عليه

سنوات الدراسة؟ فرص العمل ؟

السلبيات والايجابيات؟

وشكرا مسبقا ..