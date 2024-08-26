afnene
:: عضو مُتميز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
- إنضم
- 14 أوت 2014
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- محل الإقامة
- وهران
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عساكم بخير
احتاج معلومات عن تخصص إدارة أعمال اذا يوجد عضو درس هذا التخصص او عنده معلومات عليه
سنوات الدراسة؟ فرص العمل ؟
السلبيات والايجابيات؟
وشكرا مسبقا ..
عساكم بخير
احتاج معلومات عن تخصص إدارة أعمال اذا يوجد عضو درس هذا التخصص او عنده معلومات عليه
سنوات الدراسة؟ فرص العمل ؟
السلبيات والايجابيات؟
وشكرا مسبقا ..