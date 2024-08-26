سؤال تخصص ادارة اعمال

A

afnene

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السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عساكم بخير
احتاج معلومات عن تخصص إدارة أعمال اذا يوجد عضو درس هذا التخصص او عنده معلومات عليه
سنوات الدراسة؟ فرص العمل ؟
السلبيات والايجابيات؟
وشكرا مسبقا ..
 
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