اشياء

rafid2

rafid2

:: عضو مُتميز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
884
نقاط التفاعل
2,136
النقاط
51
العمر
24
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
المكان دائما مشرع للفوضى لامتسع للسجائر على المطفأة
وهو كانه يعلق السماء فوق دكرياته
تسافر الابجديات وحروف مكسرة عبر مضائق الذاكرة تخيط ماء الشمس يتهيأ للابحار ثم يعود مسافرا من اقصاه
بالامس فقط رتب وجهه شكل الملامح من عنف المدينة ومضى تائها كانه لم يكن
 
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