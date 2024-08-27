المكان دائما مشرع للفوضى لامتسع للسجائر على المطفأة

وهو كانه يعلق السماء فوق دكرياته

تسافر الابجديات وحروف مكسرة عبر مضائق الذاكرة تخيط ماء الشمس يتهيأ للابحار ثم يعود مسافرا من اقصاه

بالامس فقط رتب وجهه شكل الملامح من عنف المدينة ومضى تائها كانه لم يكن