أنواع الذكاء الصناعي

أنواع_الذكاء_الصناعي

الذكاء الصناعي (AI) هو مجال واسع ومتطور باستمرار، وقد تم تصنيفه الى عدة انواع ومستوات:

✅الذكاء الصناعي الضيق (Narrow AI): هذا النوع الأكثر شيوعًا حاليًا، يمكنه التفوق على البشر في تلك المهام ولكنه لا يمتلك الوعي أو الفهم العام.

✅مثل نماذج النصوص التوليدية ChatGPT وايضا المساعدات الذكية: Siri من Apple و Alexa من Amazon، حيث تقوم بأداء مهام مثل البحث عن المعلومات أو تشغيل الموسيقى بناءً على الأوامر الصوتية.

✅الذكاء الصناعي العام (General AI): هذا النوع من الذكاء الاصطناعي النظري لديه القدرة على فهم والتعلم من أي مهمة فكرية يمكن للإنسان القيام بها.

✅حتى الآن، لا توجد أنظمة ذكاء اصطناعي وصلت إلى هذا المستوى مع ان البعض يتحدث عن انواع من الروبوتات. لكن الأبحاث في هذا المجال مستمرة،

✅الذكاء الصناعي الفائق (Superintelligence): هذا النوع يتجاوز الذكاء البشري في جميع المجالات، فهي مرحلة متقدمة جداً حيث يتجاوز الذكاء الصناعي قدرات العقل البشري في كل جانب، سواء كان علمياً أو إبداعياً أو اجتماعياً.

✅هذا مفهوم نظري لم يتم تحقيقه بعد، ولكن يتم استخدامه في الخيال العلمي لتصوير آلات تفوق البشر بكثير. لكن لم نصل إليه بعد.

يعني كل الموجود حاليا هو فقط البداية! 🤔
 
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