أنواع_الذكاء_الصناعي

أنواع_الذكاء_الصناعيالذكاء الصناعي (AI) هو مجال واسع ومتطور باستمرار، وقد تم تصنيفه الى عدة انواع ومستوات:الذكاء الصناعي الضيق (Narrow AI): هذا النوع الأكثر شيوعًا حاليًا، يمكنه التفوق على البشر في تلك المهام ولكنه لا يمتلك الوعي أو الفهم العام.مثل نماذج النصوص التوليدية ChatGPT وايضا المساعدات الذكية: Siri من Apple و Alexa من Amazon، حيث تقوم بأداء مهام مثل البحث عن المعلومات أو تشغيل الموسيقى بناءً على الأوامر الصوتية.الذكاء الصناعي العام (General AI): هذا النوع من الذكاء الاصطناعي النظري لديه القدرة على فهم والتعلم من أي مهمة فكرية يمكن للإنسان القيام بها.حتى الآن، لا توجد أنظمة ذكاء اصطناعي وصلت إلى هذا المستوى مع ان البعض يتحدث عن انواع من الروبوتات. لكن الأبحاث في هذا المجال مستمرة،الذكاء الصناعي الفائق (Superintelligence): هذا النوع يتجاوز الذكاء البشري في جميع المجالات، فهي مرحلة متقدمة جداً حيث يتجاوز الذكاء الصناعي قدرات العقل البشري في كل جانب، سواء كان علمياً أو إبداعياً أو اجتماعياً.هذا مفهوم نظري لم يتم تحقيقه بعد، ولكن يتم استخدامه في الخيال العلمي لتصوير آلات تفوق البشر بكثير. لكن لم نصل إليه بعد.يعني كل الموجود حاليا هو فقط البداية!