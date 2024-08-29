من اجمل ما قرات

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أحباب اللمة
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فار إلى الله
الجنس
ذكر
“ستنضج بعد فترة لتتعلم درسًا لن تنساه أبدًا وهو أن أعظم إنجازاتك ليست في الشهادات التي تحصلت عليها ولا الصعاب. التي مررت بها ولا حتى تلك الابتلاءات التي وقعت فيها. بل إن أعظم الإنجازات أنك خرجت من كل هذا وذاك وأنت لازلت تقف على قدمك، مازلت تبتسم رغم الصعاب. ربما لديك قصص نجاح وأخرى عن الفشل، لكن أعظم إنجازاتك على الإطلاق هو “تلك القدم التي مازالت صامدة” على الرغم من التغيرات التي حدثت فيك والفتور الذي تعانيه والألم الذي تكابده، لكنك خرجت من كل تلك المعارك منتصرا، لم تنتصر بتلك الشهادات ولا الابتلاءات ولا غيرها، بل بصبرك على الألم وأدبك في استقباله.
إذا كنت تعاني القبض، الفتور، الألم و غيرهم، فطِب نفسًا فتلك عوارض الإنجاز العظيم الذي حققته بحول الله وقوته، وخروجك سالما من مكدرات الحياة هي في حد ذاتها قصة نجاح، وليس من المهم أن يسمعها أحد لكن من المهم أن يؤمن بها قلبك..”.
 
و الله اخي الياس لازم نكافح من اجل عائلاتنا
و احبابنا لأننا ان استسلمنا سيقع الغبن عليهم جميعا

اواصل الكفاح و اواصل المسير و احاول النهوض
بل سأنهض مهما كان حجم المعانات و الألم
 
قال الامين محمد:
و الله اخي الياس لازم نكافح من اجل عائلاتنا
و احبابنا لأننا ان استسلمنا سيقع الغبن عليهم جميعا

اواصل الكفاح و اواصل المسير و احاول النهوض
بل سأنهض مهما كان حجم المعانات و الألم
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اوافقك الراي اخي علينا نتعب و نحتهد من أجل عائلتنا و نواصل معهم المسير حتى آخر يوم في حياتنا خاصة مع الوالدين
بورك فيك على الرد المميز اخي محمد
 
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