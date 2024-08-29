من اجمل ما قرات

“ستنضج بعد فترة لتتعلم درسًا لن تنساه أبدًا وهو أن أعظم إنجازاتك ليست في الشهادات التي تحصلت عليها ولا الصعاب. التي مررت بها ولا حتى تلك الابتلاءات التي وقعت فيها. بل إن أعظم الإنجازات أنك خرجت من كل هذا وذاك وأنت لازلت تقف على قدمك، مازلت تبتسم رغم الصعاب. ربما لديك قصص نجاح وأخرى عن الفشل، لكن أعظم إنجازاتك على الإطلاق هو “تلك القدم التي مازالت صامدة” على الرغم من التغيرات التي حدثت فيك والفتور الذي تعانيه والألم الذي تكابده، لكنك خرجت من كل تلك المعارك منتصرا، لم تنتصر بتلك الشهادات ولا الابتلاءات ولا غيرها، بل بصبرك على الألم وأدبك في استقباله.

إذا كنت تعاني القبض، الفتور، الألم و غيرهم، فطِب نفسًا فتلك عوارض الإنجاز العظيم الذي حققته بحول الله وقوته، وخروجك سالما من مكدرات الحياة هي في حد ذاتها قصة نجاح، وليس من المهم أن يسمعها أحد لكن من المهم أن يؤمن بها قلبك..”.