11 فائدة الفاصولياء الخضراء

تعد الفاصوليا الخضراء جزءً مهمًا في نظامنا الغذائي لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن والبروتينات بالإضافة إلى الألياف الغذائية وحمض الفوليك، و هي خيارًا جيدًا إذا كنت تبحث عن نظام غذائي صحي.

يوجد حوالي 150 نوعًا منها ويمكن طهيها بالعديد من الطرق حيث هناك الفاصوليا المحمصة، المخللة، المقلية، وغيرها من الطرق الأخرى

ما هي الفاصولياء

تعد الفاصوليا من البقوليات، تنتمي إلى عائلة النباتات المزهرة ، وهي مصدر غذائي مهم للجسم، يمكن تناولها كبديل مثالي عن اللحوم لأنها غنية بالبروتينات، والألياف.

كما تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل الزنك، والبوتاسيوم، والمغنسيوم، والسيلينيوم، وفيتامينات ب1، وفيتامين ب6، وفيتامين هـ، وفيتامين ك، وحمض الفوليك، كما أنها منخفضة الدهون، والسعرات الحرارية إذ تبلغ السعرات الحرارية في الفاصوليا 245 سعرة حرارية فقط لكل كوب.

مكونات بذرة الفاصولياء

بذور الفاصوليا غنية بالكربوهيدرات، والبروتينات، والألياف، والمعادن، والفيتامينات.

فوائد الفاصوليا

الفاصوليا وأمراض القلب

تقلل الفاصولياء من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل النوبات القلبية، ذلك لأنها تعد مصدراً غنياً بالألياف، وتقلل من نسبة الكوليسترول الضار (LDL)، والدهون الثلاثية، وضغط الدم، كما أنها تزيد من نسبة الكوليسترول الصحي (HDL)، وتحتوي على مضادات أكسدة قوية .

الفاصوليا والسكري

تساهم في المحافظة على مستوى السكر الطبيعي في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2، كما أنها وجبة غذائية جيدة لتقليل خطر الإصابة بهذا المرض، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف التي تهضم ببطء، وتقلل من امتصاص السكر، ولا تسبب ارتفاع مستواه في الدم، وبالتالي تحافظ على مستوياته الطبيعية ، كما تحتوي على المغنسيوم الذي يساعد على ثبات نسبته في الدم.

الفاصوليا والجهاز الهضمي

تحسن وظيفة الحاجز المعوي، وتزيد عدد البكتيريا المفيدة التي تتغذى على النشا المقاوم الذي تحتوي عليه ، كما أنها غنية بالألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، وتحمي من الإصابة بالإمساك.

الفاصوليا والجهاز المناعي

تساهم الفاصولياء بتقوية مناعة الجسم، وذلك لاحتوائها على مواد مضادة للأكسدة والالتهابات، تقي من الأمراض المناعية كونها غنية بفيتامين ج، والزنك الذي تحتاجه الخلية لمحاربة الجراثيم.

الفاصوليا والسرطان

تقلل من خطر السرطان خاصة سرطان القولون، لأنها غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب تأثيرات الجذور الحرة التي تتلف الخلايا وتؤدي إلى أمراض مختلفة، كما أنها تحتوي على الألياف والنشا المقاوم اللذان يساعدان في حماية القولون من خطر الإصابة بالسرطان.

الفاصولياء والحمل

تعد من الأطعمة المفيدة للحامل لاحتوائها على حمض الفوليك الضروري لانقسام الخلايا، والجهاز العصبي، وتكوين كريات الدم الحمراء الصحية، والمساعدة في منع بعض العيوب الخلقية.

الفاصولياء والعظام

تقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام لأنها غنية بالماغنسيوم

الفاصولياء والجهاز العصبي

تقلل من خطر الإصابة بأمراض الأعصاب مثل الشلل الارتعاشي، والزهايمر، لأنها غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد أجسامنا على البقاء بصحة جيدة حيث أنها تقضي على الجذور الحرة التي تسبب الكثير من الأمراض، كما أنها تحتوي على حمض الفوليك، والمغنسيوم، والبوتاسيوم وكلها عناصر تحسن من أداء جهازك العصبي.

الفاصولياء والجلد

تعالج الفاصولياء العديد من مشاكل البشرة وتحافظ عليها نظراً لاحتوائها على المواد المضادة للأكسدة، وفيتامين هـ.

الفاصولياء والكبد

تقلل الفاصولياء من خطر الإصابة بالكبد الدهني، وذلك عن طريق تقليل مستويات الدهون الثلاثية، والكوليسترول الضار في الدم.

الفاصولياء والأنيميا

تقلل من خطر الإصابة بأنيميا نقص الحديد لأنها تعد مصدر كبير للحديد الذي يستخدم في صنع بروتينات الدم (الهيموجلوبين والميوجلوبين) التي تساعد في حمل الأكسجين لجميع أجزاء الجسم.

الفاصولياء وتخفيف الوزن

تساعد على إنقاص الوزن، ودهون البطن، ومؤشر كتلة الجسم لدى الفرد، لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين، والألياف، والنشا المقاوم ..

كيفية طبخ الفاصوليا الخضراء

.سلقها أو طهيها بالبخار، وخلطها مع الطماطم الكرزية، مع إضافة خلّ البلسميك.

.شوي الفاصولياء الخضراء بزيت الزيتون، مع إضافة جبن البارميزان المبشور الطازج، والفلفل الطازج المطحون، على درجة حرارة تصل إلى 218 درجة مئويّة حتى تنضج وتصبح مقرمشة من الخارج.

. إضافة الفاصولياء الخضراء المسلوقة إلى السلطات.

. تقليبها مع زيت الزيتون، ثم إضافة عصير الليمون، والثوم.

.تغميس الفاصولياء الخضراء النيئة في لبن الزبادي قليل الدسم المضاف له بعض الأعشاب، أو تغميسها في الحمص

محاذير ومخاطر الفاصولياء الخضراء

.تسبب تجلط الدم، حيث أن الفاصولياء الخضراء مصدر جيد لفيتامين ك، والذي يلعب دور هام في زيادة تجلط الدم.

.تسبب الضيق للجهاز الهضمي إن تم تناولها نيئة، لذلك يفضل دائمًا تناول المطهي منها.

.قد تحد من امتصاص بعض أنواع المعادن والفيتامينات، بسبب احتوائها على نوع من الأحماض، لذا يفضل عدم الإفراط في تناول الفاصوليا

انا من عشاق الفاصولياء الخضراء