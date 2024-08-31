مصطلحات يحتجها كل استاذ

بالنسبة للاساتذة الجدد

كل المصطلحات القديمة تغيرت ، الآن ساعطيكم قائمة لكل مصطلح قديم

ويقابله الجديد.................... القديم على اليمين و الجديد على اليسار

البرنامج (قديما) و المقرر الدراسي (الان)

الدرس الوضعية التعليمية التعلمية

المادة. النشاط

التلميذ. المتعلم

الاستدراك. المعالجة البيداغوجية

النقطة. التقييم

التمرين. الوضعية

التعبير. الوضعية الادماجية

المسالة. الوضعية الادماجية

التوزيع السنوي. التدرج السنوي

التوقيت الاسبوعي. جدول الخدمات

العطلة. الاستراحة البيداغوجية

ممنوع كتابة ملاحظة ضعيف للتلميذ و بدلا عنها نكتب ينقصك كذا او راجع درس كذا

القسم. الفوج التربوي

الرسم. التربية التشكيلية

الموسيقى التربية الموسيقية

الرسم و الموسيقى معا التربية الفنية

المعلم دوره مر بثلاث مراحل من الاستقلال الى الان و كانت هناك ثلاث طرق للتدريس وهي.

المرحلة الاولى تسمى طريقة المقاربة بالمضامين و فيها المعلم ملقن و التلميذ متلقي

المرحلة الثانية تسمى المقاربة بالاهداف و فيها المعلم يسال و التلميذ يجيب

المرحلة الثالثة و بدات في 2003 و تسمى طريقة المقاربة بالكفاءات و فيها المعلم موجه ووسيط فقط و التلميذ هو محور العملية التعليمية و هو الذي يناقش و يحلل و يتوصل الى القاعدة او النتيجة بنفسه ولا تعطى له مباشرة

الجيل الثاني من الاصلاحات سيبدا في الدخول المدرسي المقبل

فيه تغيير للمنهاج و المحتوى و الطرق و لم نطبقه لحد الان

مميزات الجيل الثاني الذي يسيطبق على السنة الاولى و الثانية فقط هذه السنة .



بالتوفيق للجميع