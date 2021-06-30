تجميعية الاسئلة الشفوية لمسابقة الاساتذة

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
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النقاط
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الجنس
ذكر
السلام عليكم
اعزائي الاعضاء او الزوار المقبلين على مسابقة الاساتذة اضع هذا الموضوع بين ايديكم اتمنى ان يفيدكم ولو بالقليل

1.أسئلة شفوية مع اجاباتها لأساتذة الأطوار الثلاث

س1-عرف نفسك؟
ج1-انا السيد(ة)................من مواليد../../..ب.... اسكن في حي.........متحصل(ة)على شهادة ...........هوايتي........اتقن اللغات الاتية.......

س2-ماهي مراحل الدرس؟وماهي اهم مرحلة؟
ج2-المرحلة الاولى وضعية الانطلاق(المرحلة التمهيدية)
المرحلة الثانية مرحلة البناء الاساسية(اهم مرحلة)
المرحلة الثالثة المرحلة الختامية (التقويم)

س3-كيف تتعامل مع التلميذ العنيد والمشاغب؟وماهي العقوبات بالترتيب؟
ج3-تحميله المسؤولية كرئاسة القسم مثلا
يكون قريبا من المعلم في الاماكن الاساسية
تكليفه بانجاز التمارينعلى السبورة من حين لأخر
تشجيعه باستمرار كلما قام بعمل مستحسن
اما بالنسبة للعقوبات المسموح بها هي العلامات السيئة او الانذار او التوبيخ الحرمان من فترة الراحة(تحت المراقبة)

س4-كيف تقسم السبورة؟
ج4-تقسم السبورة الى اربعة(4)اجزاء وتكون الكتابة من اليمين الى اليسار بالترتيب و بالفرنسية العكس

س5-لماذا اخترت مهنة التعليم في الطور الابتدائي؟
ج5-في هذا الطور اجد نفسي اتعامل مع اطفال صغار ابرياء يسهل صقل مواهبهم وتنميتها
كذلك حبي للاطفال واحساسي بالرغبة الشديدة في ان احيا معهم

س6-كيف ترين العلاقة بين الاستاذ والتلميذ في وقتنا الحالي؟
ج6-انكسر الحاجز الذي كان يحد بين الاستاذ والتلميذ تزامنا مع طرق التدريس الحديثة(المقاربة بالكفاءات)
حيث اصبح التلميذ هو محور العملية التعليمية التعلمية والاستاذ موجها ومرشدا ومقوما

س7-ماهي النشاطات الثقافية في المدرسة ؟
ج7-احياء المناسبات والاعياد الوطنية والدينية (اناشيد-مسرحيات)
اقامة معارض لروسومات الاطفال
البستنة
المشاركة في المناظرات الثقافية بين المدارس

س8-ماهو رايك في التعليم والاصلاحات التي دخلت عليه؟
ج8-انظمة التعليم التي دخلت باجابياتها وسلبياتها تمخضت عنها اصلاحات تمثلت في العمل بمشروع المقاربة بالكفاءات
هذا الاسلوب الجديد يعطي للمتعلم الفرصةلابراز قدراته وتنمية معارفه وتطورها في ظل العملية التعليمية التعلمية

س9-ماذا نقصد بالمقاربة بالكفاءات؟
ج9-الكشف عن القدرات الكامنة لدى المتعلم اثناء العملية التعليمية التعلمية من خلال وضعيات مشكلة والعمل على تنميتها وتطويرها

س10-ماهي الملفات التي تتعلق بالاستاذ؟
ج10-الكراس اليومي --دفتر المناداة--سجل التقويمات والنتائج ---المنهاج--الوثيقة المرفقة للمنهاج---دليل تدريس المقررات

س11-ماهو عدد المجالس ووظائفها؟
ج11-مجلس النشاط التربوي وظيفته اعداد قوائم اسماء التلاميذ ومناقشة القانون الداخلي للمؤسسة و تطبيق
الرامج الرسمية كذلك اعداد قوائم المكتبة المدرسية
مجلس التنسيق التربوي يدرس الصعوبات التي تواجه المعلم والمتعلم والبحث عن حلولها

س12-ماهي السجلات التي يستعملها الاستاذ؟
ج12-سجل التنسيق التربوي(الفريق التربوي)
سجل النشاط التربوي
سجل الاعداد اليومي

س13-ماهي العطل الغير رسمية؟
ج13-الاجازات المرضية قصيرة او طويلة المدى
اجازة امومة

س14-اذا رمى عليك تلميذ ورقة في القسم كيف يكون تصرفك تجاهه؟
ج14-اتحاشى الحديث اليه امام زملائه
اتحدث اليه على انفراد باسلوب لين
ابحث معه عن الاسباب التي دفعته للقيام بهذا التصرف
احاول اقناعه بالعزوز عن هذا العمل

س15-كيف تتعامل مع تلميذ منطوي على نفسه؟
ج15-اتقرب اليه باستمرار من خلال اشراكه في الدرس واختياره للاجابة عن الاسئلة او انجاز نشاط على السبورة
تشجيعه وتثمين اعماله
وضعه في مكان يكون على مرأى المعلم

س16-كيف يمكن ان تكون ناجحا كأستاذ؟
ج16-النجاح يتطلب الاستعداد والتضخية ولا يمكن ان ياتي ذلك الا اذا كان اختيارنا لهذه المهنة نتيجة قناعتنا بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقتنا.وكذلك رغبتنا الشديدة في ممارسة هذه الوظيفة النبيلة

س17-هل يكفي التعلم وحده لاكتساب الخبرة ؟
ج17-الخبرة تكتسب بالممارسة والمران والبحث المستمر في سيكولوجية الطفولة وعلم النفس التربوي حتى يتسنى
للاستاذ تقويم اعماله وتصحيح ما يجب اصلاحه باستمرار

س18-ماهو الشيء الذي يقلقك في العمل.
ج18-عدم اهتمام الاطفال بالدروس وعزوفهم عن اداء واجباتهم

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جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,782
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
ما سبب اختيارك لهذه المهنة ؟ .............................................................................
سبب اختياري لمهنة التعليم هو لأنها مهنة شريفة والتعليم يسعى لتربية الأجيال بالإضافة إلى تكوين
مجتمع صالح مشبع بالروح الوطنية و العلمية ومتطلعا إلى مستقبل ظاهر يواكب الأمم المتطورة وكل هذا لا يكون إلا بالعلم
- أهمية التعليم كونه يتمثل في رسالة خيرة ولأن القرآن يحث عليه في كثير من الأماكن فيه
لأنها مهنة قديمة كان أسلافنا من العلماء يمتهنونها مثل ما كان في مجالس الشيوخ والعلماء
والله أعلم
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نصائح مهمه للمقابلات لوظيفه معلم ، أو أية مسابقة شفوية
يفترض أن تكون هذه المقابلة هي شخصية بالدرجة الاولى لكن هذا لا يمنع أن تتطلع على بعض الكتب التربوية.
يوم المقابلة :
قبل كل شئ يجب عليك الاستيقاظ مبكرا واحرص على أداء صلاة الفجر في المسجد
حتى يوفقك الله ولما لها من أثر وراحة نفسية للفرد,واحرص على الوصول الى المكان مبكرا.
- الاهتمام بملبسك قبل المقابلة.
- كن حريصاً على جعل من يقابلك يشعر بالارتياح.
-اعط أجوبة على الأسئلة تثبت أن خبرتك تتلاءم مع الوظيفة.
- لا تأخذ وقتاً عند إجاباتك على الأسئلة يزيد عن 2-3 دقائق.
- أثناء المقابلة إياك أن تتفاوض على الأجر أو شروط العمل،أرجئ ذلك فيما بعد حينما تكون قد حصلت فعلاً على الوظيفة.
- يجب أن تثبت أثناء المقابلة أنك اهل لها حتى في هندامك يجب ان يكون لائقا وان تكون مصمم على نيل الوظيفة،كن متحمساً لذلك.

إفعل" "لا تفعل" في المقابلات الشخصية :
لا تفعل
لا تتهدل على الكرسي .
لا تتململ .
لا تشعر بالذعر في فترة الصمت .
لا تتكلم من أجل الكلام ) .
لا تدخن ولا تمضغ أي شئ .
لا تكن مراوغاً في إجابتك .
لا تتبجح أو تمدح نفسك مباشرة إلا إذا دعيت إلى ذلك .
لا تثر جدلاً مع المقابل بأية طريقة حامية .
تجاوب مع طلب التوقف عن متابعة الجواب إذا كان المقابل يبدو غير متحمس ، أو أنه يشعر بالملل .
لا تتكلم بسرعة زائدة .
لا تتطوع لإعطاء معلومات عن عيوبك ونقائصك
افعل
ابتسم للمقابلين وانظر إلى أعينهم عندما تلاقيهم وعندما تودعهم .
احتفظ بمتابعة الاتصال بالنظر في المقابلين وتفهم حديثهم .
اجلس منتصب القامة ، وانحن قليلاً إلى الأمام.
خذ وقتك في الإجابة على الأسئلة .
ليكن مظهرك وموقفك حماسياً وساراً .
تكلم بصوت مسموع .
بلغ المعلومات التي ترى أنها تساعدك .
أجب بكفاية وعناية على الأسئلة الافتراضية .
إذا أخطأ المقابل في سؤال تخصص أو فني حاول أن تساعده في الخروج من ورطته .
 
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