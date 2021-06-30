تجميعية الاسئلة الشفوية لمسابقة الاساتذة

ما سبب اختيارك لهذه المهنة ؟ .............................................................................

سبب اختياري لمهنة التعليم هو لأنها مهنة شريفة والتعليم يسعى لتربية الأجيال بالإضافة إلى تكوين

مجتمع صالح مشبع بالروح الوطنية و العلمية ومتطلعا إلى مستقبل ظاهر يواكب الأمم المتطورة وكل هذا لا يكون إلا بالعلم

- أهمية التعليم كونه يتمثل في رسالة خيرة ولأن القرآن يحث عليه في كثير من الأماكن فيه

لأنها مهنة قديمة كان أسلافنا من العلماء يمتهنونها مثل ما كان في مجالس الشيوخ والعلماء

والله أعلم

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نصائح مهمه للمقابلات لوظيفه معلم ، أو أية مسابقة شفوية

يفترض أن تكون هذه المقابلة هي شخصية بالدرجة الاولى لكن هذا لا يمنع أن تتطلع على بعض الكتب التربوية.

يوم المقابلة :

قبل كل شئ يجب عليك الاستيقاظ مبكرا واحرص على أداء صلاة الفجر في المسجد

حتى يوفقك الله ولما لها من أثر وراحة نفسية للفرد,واحرص على الوصول الى المكان مبكرا.

- الاهتمام بملبسك قبل المقابلة.

- كن حريصاً على جعل من يقابلك يشعر بالارتياح.

-اعط أجوبة على الأسئلة تثبت أن خبرتك تتلاءم مع الوظيفة.

- لا تأخذ وقتاً عند إجاباتك على الأسئلة يزيد عن 2-3 دقائق.

- أثناء المقابلة إياك أن تتفاوض على الأجر أو شروط العمل،أرجئ ذلك فيما بعد حينما تكون قد حصلت فعلاً على الوظيفة.

- يجب أن تثبت أثناء المقابلة أنك اهل لها حتى في هندامك يجب ان يكون لائقا وان تكون مصمم على نيل الوظيفة،كن متحمساً لذلك.



إفعل" "لا تفعل" في المقابلات الشخصية :

لا تفعل

لا تتهدل على الكرسي .

لا تتململ .

لا تشعر بالذعر في فترة الصمت .

لا تتكلم من أجل الكلام ) .

لا تدخن ولا تمضغ أي شئ .

لا تكن مراوغاً في إجابتك .

لا تتبجح أو تمدح نفسك مباشرة إلا إذا دعيت إلى ذلك .

لا تثر جدلاً مع المقابل بأية طريقة حامية .

تجاوب مع طلب التوقف عن متابعة الجواب إذا كان المقابل يبدو غير متحمس ، أو أنه يشعر بالملل .

لا تتكلم بسرعة زائدة .

لا تتطوع لإعطاء معلومات عن عيوبك ونقائصك

افعل

ابتسم للمقابلين وانظر إلى أعينهم عندما تلاقيهم وعندما تودعهم .

احتفظ بمتابعة الاتصال بالنظر في المقابلين وتفهم حديثهم .

اجلس منتصب القامة ، وانحن قليلاً إلى الأمام.

خذ وقتك في الإجابة على الأسئلة .

ليكن مظهرك وموقفك حماسياً وساراً .

تكلم بصوت مسموع .

بلغ المعلومات التي ترى أنها تساعدك .

أجب بكفاية وعناية على الأسئلة الافتراضية .

إذا أخطأ المقابل في سؤال تخصص أو فني حاول أن تساعده في الخروج من ورطته . ​