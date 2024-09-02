أنظف عشر دول في افريقيا

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أحباب اللمة
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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نقاط التفاعل
27,408
النقاط
976
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
أنظف 10 عشر مدن في أفريقيا

1. كيغالي_ رواندا 🇷🇼

2. كيب تاون_ جنوب أفريقيا 🇿🇦

3.الرباط_المغرب 🇲🇦

4. تونس_تونس 🇹🇳

5. جوهانسبرج _ جنوب أفريقيا 🇿🇦

6.دار السلام_ تنزانيا 🇹🇿

7. جابورون_بوتسوانا 🇧🇼

8. ويندهوك_ ناميبيا 🇳🇦

9. جوما_ الكونغو الديمقراطية 🇨🇩

10. نيروبي_كينيا 🇰🇪
 
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