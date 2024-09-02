أنظف عشر دول في افريقيا

إلياس
:: أستاذ ::
أحباب اللمة
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 24,094
- نقاط التفاعل
- 27,408
- النقاط
- 976
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
أنظف 10 عشر مدن في أفريقيا
1. كيغالي_ رواندا
2. كيب تاون_ جنوب أفريقيا
3.الرباط_المغرب
4. تونس_تونس
5. جوهانسبرج _ جنوب أفريقيا
6.دار السلام_ تنزانيا
7. جابورون_بوتسوانا
8. ويندهوك_ ناميبيا
9. جوما_ الكونغو الديمقراطية
10. نيروبي_كينيا
1. كيغالي_ رواندا
2. كيب تاون_ جنوب أفريقيا
3.الرباط_المغرب
4. تونس_تونس
5. جوهانسبرج _ جنوب أفريقيا
6.دار السلام_ تنزانيا
7. جابورون_بوتسوانا
8. ويندهوك_ ناميبيا
9. جوما_ الكونغو الديمقراطية
10. نيروبي_كينيا