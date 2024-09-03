نصائح لتلاميذ السنة الثانية ابتدائي

تنويــــــــه #للأولياءبالنسبة للمنتقلين إلى السنة #الثانية نصائح قيمة ...عليكم التركيز على:1) الرّياضياتحفظ الأعداد من 0 حتّى 99، شفويًّا وكتابيّا. لماذا؟الجواب: في الامتحان يعطى للتّلميذ العدد مكتوب بالحروف ويُطلبُ منه كتابته بالأرقام، والعكس بالأرقام ويكتبه بالحروف، كما أنّه يقوم بحصر العدد أي بين العدد الّذي قبله والعدد الّذي يليه، ولن يكون ذلك إلاّ إذا حفظ الأعداد.التّمييز بين: الوحدات، العشرات. لماذا؟الجواب: يُمتحن التّلميذ باعطائه أعداد يكتبها في الجدول، أو يصنّفها انطلاقا من الجدول، وأحيانا تستبدل الأعداد بالأشكال.التّمكن من عمليات الجمع بالاحتفاظ والطّرح. لماذا؟الجواب: موجودة في الوضعيات الإدماجية، حيث يقوم التّلميذ باستخراج المعطيات والبحث عن المطلوب باستخدام إحدى العمليتين أو كليهما وكذا العمليات المباشرة.الحل: تكثيف حل العمليات على اللّوحة.التّعرف على الأشكال الهندسيّة المألوفة (المستطيل، المربّع، المثلّث) من خصائصه أو من رسمه.2)اللّغة العربيّةتعلّم قراءة الكلمات بالتّهجية الصّحيحة مع الفهم العام للكلمة. لماذا؟الجواب: في السّنة الثّانية ينتقل التّلميذ لقراءة النّصوص متوسّطة الحجم نسبيا، سيمتحن التّلميذ شفويا وكذلك كتابيا، ولن يكون بمقدوره الإجابة إذا لم يكن يستطيع قراءة الكلمات مع فهمها.تعلّم الإملاء. لماذا؟الجواب: مواد الحفظ ستكون مزيج بين الحفظ والفهم، أي لن تقتصر على الرّبط بسهم ووضع الكلمة في الفراغ المناسب، بل سيكتب التّلميذ جمل قصيرة حفظها سلفا.تشخيص المتعلم من خلال الإجابة باللّغة العربيّة الفصحى.الوّضعيات الإدماجية في نشاط الرّياضيات رغم كونها تعتمد على الفهم، إلاّ أنّ التّلميذ العاجز عن تهجيّة الكلمات وفهمها لن يستطيع الإجابة.الحل:المطالعة، وذلك بقراءة جمل قصيرة مع فهمها والبحث عن ضدّها.