إلياس
:: أستاذ ::
أحباب اللمة
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 24,032
- نقاط التفاعل
- 27,366
- النقاط
- 976
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
نصائح قيمة لتلاميذ السنة الأولى ابتدائي الذي لم يدرسوا المرحلة التحضيرية:
يجب أن يكون طفلك قادرا على التّعريف بنفسه : اسمه، لقبه، عمره، عنوان المنزل، اسم والديه والمهنة ؛
الاعتماد على نفسه عند الذّهاب لدورة المياه - أكرمكم اللّه - و الانتباه لنظافة الجسم والثّياب ؛
الحرص على تعليمه بعض العبارات مثل : القاء التّحية، الشّكر، التّرحيب، الاستئذان، دعاء الدّخول والخروج من دورة المياه...
تدريبه على استعمال العجين أو الصّلصال للتّشكيل، مع تدليكها بزيت الزّيتون حتّى تصبح عضلات يديه مرنة وقوّية ليستطيع الكتابة ؛
تعليمه ربط خيط حذائه، وإن تعذّر ذلك، استعينوا بالأحذية الخالية من الخيط وذلك لتفادي تعثّره وسقوطه في الطّريق أو السّاحة ؛
تعليمه كيفية تنظيم أدواته في محفظته و الحفاظ عليها وعدم نسيانها ؛
أهم مطلب الحديث معه عن جوّ المدرسة و تحبيبه في الدراسة، احترام وحب المعلّم، عدم رمي الفضلات في السّاحة وتجنّب تخويفه.
يجب أن يكون طفلك قادرا على التّعريف بنفسه : اسمه، لقبه، عمره، عنوان المنزل، اسم والديه والمهنة ؛
الاعتماد على نفسه عند الذّهاب لدورة المياه - أكرمكم اللّه - و الانتباه لنظافة الجسم والثّياب ؛
الحرص على تعليمه بعض العبارات مثل : القاء التّحية، الشّكر، التّرحيب، الاستئذان، دعاء الدّخول والخروج من دورة المياه...
تدريبه على استعمال العجين أو الصّلصال للتّشكيل، مع تدليكها بزيت الزّيتون حتّى تصبح عضلات يديه مرنة وقوّية ليستطيع الكتابة ؛
تعليمه ربط خيط حذائه، وإن تعذّر ذلك، استعينوا بالأحذية الخالية من الخيط وذلك لتفادي تعثّره وسقوطه في الطّريق أو السّاحة ؛
تعليمه كيفية تنظيم أدواته في محفظته و الحفاظ عليها وعدم نسيانها ؛
أهم مطلب الحديث معه عن جوّ المدرسة و تحبيبه في الدراسة، احترام وحب المعلّم، عدم رمي الفضلات في السّاحة وتجنّب تخويفه.