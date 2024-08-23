نصائح قيمة لتلاميذ السنة الأولى ابتدائي

إلياس

إلياس

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أحباب اللمة
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🔴 نصائح قيمة لتلاميذ السنة الأولى ابتدائي الذي لم يدرسوا المرحلة التحضيرية:

1️⃣ يجب أن يكون طفلك قادرا على التّعريف بنفسه : اسمه، لقبه، عمره، عنوان المنزل، اسم والديه والمهنة ؛
2️⃣ الاعتماد على نفسه عند الذّهاب لدورة المياه - أكرمكم اللّه - و الانتباه لنظافة الجسم والثّياب ؛
3️⃣ الحرص على تعليمه بعض العبارات مثل : القاء التّحية، الشّكر، التّرحيب، الاستئذان، دعاء الدّخول والخروج من دورة المياه...
4️⃣ تدريبه على استعمال العجين أو الصّلصال للتّشكيل، مع تدليكها بزيت الزّيتون حتّى تصبح عضلات يديه مرنة وقوّية ليستطيع الكتابة ؛
5️⃣ تعليمه ربط خيط حذائه، وإن تعذّر ذلك، استعينوا بالأحذية الخالية من الخيط وذلك لتفادي تعثّره وسقوطه في الطّريق أو السّاحة ؛
6️⃣ تعليمه كيفية تنظيم أدواته في محفظته و الحفاظ عليها وعدم نسيانها ؛
أهم مطلب الحديث معه عن جوّ المدرسة و تحبيبه في الدراسة، احترام وحب المعلّم، عدم رمي الفضلات في السّاحة وتجنّب تخويفه.
 
نسأل لهم الله التوفيق
جزاك الله خير
 
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