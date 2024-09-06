من اقوال الشهيد العربي بن مهيدي

ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺣﻜﻴﻢ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﻬﻴﺪﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
" ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃُﻋَﺬَّﺏ ﺣﺘﻰ ﺃﺗﺄﻛﺪ ﺃﻥ ﺟﺴﺪﻱ ﺍﻟﺒﺎﺋﺲ ﻟﻦ ﻳﺨﻮﻧﻨﻲ . ﺃﺭﻳﺪ ﺃن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺭﻏﺒﺘﻲ ﻷﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺤﺮﺭ ﺳﺘﺤﺪﺙ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻓﻈﻴﻌﺔ .
ﺳﻨﻨﺴﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻟﻨﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﻲ ؛ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺻﺮﺍﻉ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .
ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻳﻔﻜﺮﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ .
ﻧﻌﻢ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﻣﻮﺕ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ "
ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻳﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﻗﺮﺓ ﻳﻨﺠﺰﻫﺎ ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ ﻭﻳﻘﻄﻒ ﺛﻤﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻹﻧﺘﻬﺎﺯﻳﻮﻥ
رحم الله الشهداء الابرار و اسكنهم فسيح جناته
من أقوال الشهيد البطل العربي بن مهيدي -رحمه الله-:
قال يخاطب زملاءه في اجتماع مجموعة 22:
~~ ألقوا بالثورة إلى الشارع فسيحتضنها الشعب ~~
قال لمجموعة من الفدائيين بالعاصمة :
~~ سنحول مدينة الجزائر إلى ( ديان بيان فو ثانية ) ~~
قال لجلاديه الذين يحاولون استنطاقه بأسرار الثورة:
~~أمرت فكري بأن لا أقول لكم شيئا~~
قال يخاطب الجلاد بيجار :
~~لكم الماضي ولنا المستقبل~~
وهو الذي جعل بيجار يقول فيه:
~~ لو كانت لي ثلة من أمثال بن مهيدي لفتحت العالم~~
قال بن مهيدي منوها بخدمات المسبلين في الثورة:
~~ إنهم أي المسبلون بالنسبة لجبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني مثل العيون والآذان والأطراف بالنسبة للكائن الحي~~.
" ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃُﻋَﺬَّﺏ ﺣﺘﻰ ﺃﺗﺄﻛﺪ ﺃﻥ ﺟﺴﺪﻱ ﺍﻟﺒﺎﺋﺲ ﻟﻦ ﻳﺨﻮﻧﻨﻲ . ﺃﺭﻳﺪ ﺃن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺭﻏﺒﺘﻲ ﻷﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺤﺮﺭ ﺳﺘﺤﺪﺙ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻓﻈﻴﻌﺔ .
ﺳﻨﻨﺴﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻟﻨﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﻲ ؛ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺻﺮﺍﻉ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .
ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻳﻔﻜﺮﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ .
ﻧﻌﻢ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﻣﻮﺕ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ "
ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻳﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﻗﺮﺓ ﻳﻨﺠﺰﻫﺎ ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ ﻭﻳﻘﻄﻒ ﺛﻤﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻹﻧﺘﻬﺎﺯﻳﻮﻥ
رحم الله الشهداء الابرار و اسكنهم فسيح جناته
من أقوال الشهيد البطل العربي بن مهيدي -رحمه الله-:
قال يخاطب زملاءه في اجتماع مجموعة 22:
~~ ألقوا بالثورة إلى الشارع فسيحتضنها الشعب ~~
قال لمجموعة من الفدائيين بالعاصمة :
~~ سنحول مدينة الجزائر إلى ( ديان بيان فو ثانية ) ~~
قال لجلاديه الذين يحاولون استنطاقه بأسرار الثورة:
~~أمرت فكري بأن لا أقول لكم شيئا~~
قال يخاطب الجلاد بيجار :
~~لكم الماضي ولنا المستقبل~~
وهو الذي جعل بيجار يقول فيه:
~~ لو كانت لي ثلة من أمثال بن مهيدي لفتحت العالم~~
قال بن مهيدي منوها بخدمات المسبلين في الثورة:
~~ إنهم أي المسبلون بالنسبة لجبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني مثل العيون والآذان والأطراف بالنسبة للكائن الحي~~.