من اقوال الشهيد العربي بن مهيدي

ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺣﻜﻴﻢ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﻬﻴﺪﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :

" ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃُﻋَﺬَّﺏ ﺣﺘﻰ ﺃﺗﺄﻛﺪ ﺃﻥ ﺟﺴﺪﻱ ﺍﻟﺒﺎﺋﺲ ﻟﻦ ﻳﺨﻮﻧﻨﻲ . ﺃﺭﻳﺪ ﺃن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺭﻏﺒﺘﻲ ﻷﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺤﺮﺭ ﺳﺘﺤﺪﺙ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻓﻈﻴﻌﺔ .

ﺳﻨﻨﺴﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻟﻨﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﻲ ؛ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺻﺮﺍﻉ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .

ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻳﻔﻜﺮﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ .

ﻧﻌﻢ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﻣﻮﺕ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ "

ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻳﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﻗﺮﺓ ﻳﻨﺠﺰﻫﺎ ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ ﻭﻳﻘﻄﻒ ﺛﻤﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻹﻧﺘﻬﺎﺯﻳﻮﻥ

رحم الله الشهداء الابرار و اسكنهم فسيح جناته

من أقوال الشهيد البطل العربي بن مهيدي -رحمه الله-:



قال يخاطب زملاءه في اجتماع مجموعة 22:

~~ ألقوا بالثورة إلى الشارع فسيحتضنها الشعب ~~

قال لمجموعة من الفدائيين بالعاصمة :

~~ سنحول مدينة الجزائر إلى ( ديان بيان فو ثانية ) ~~

قال لجلاديه الذين يحاولون استنطاقه بأسرار الثورة:

~~أمرت فكري بأن لا أقول لكم شيئا~~

قال يخاطب الجلاد بيجار :

~~لكم الماضي ولنا المستقبل~~

وهو الذي جعل بيجار يقول فيه:

~~ لو كانت لي ثلة من أمثال بن مهيدي لفتحت العالم~~

قال بن مهيدي منوها بخدمات المسبلين في الثورة:

~~ إنهم أي المسبلون بالنسبة لجبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني مثل العيون والآذان والأطراف بالنسبة للكائن الحي~~.