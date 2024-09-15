من هو لخضر بريش ؟



✓ من مواليد 1960

✓ مذيع و إعلامي و معلق رياضي جزائري

✓ إنطلق عمله عبر التلفزيون الجزائري ثم قناة بي إن سبورت التي غادرها في عام 2023 لينضم لقنوات إس إس سي.

✓ الباعث الأول لحصة ملاعب العالم الشهيرة في الجزائر

✓ يُجيد بجانب العربية أربع لغات وهي الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والإيطالية.

✓ بدأ مُدرِّسًا في بدايته ثم توجه إلى عمله كمذيع ومعلق في التلفزيون الجزائري في مطلع الثمانينات

✓ إنضم لقناة مركز تلفزيون الشرق الأوسط إم بي سي في لندن لدى إنشائها عام 1991

✓ وبعد مسيرة دامت سبع سنوات تحول عام 1999 إلى تلفزيون قطر

✓ إنضم في عام 2000 إلى قناة أبو ظبي الرياضية .

✓ إنتقل بعدها إلى قناة الجزيرة الإخبارية عام 2002 ، ليحط الرحال بعد عام إلى قناة الجزيرة الرياضية التي تحولت إلى (بي إن سبورت لدى انطلاقتها عام 2003.

✓ لم يكتفي بالتعليق على المنافسات الرياضية أو تقديم الأخبار الرياضية فقط، بل قام أيضا بتقديم العديد من البرامج في الاستديوهات وإجراء المقابلات مع بعض الشخصيات الرياضيّة وخاصةً في إسبانيا.

✓ مسيرة حافلة لواحد من أفضل الإعلاميين العرب .