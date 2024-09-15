من هو لخضر بريش

من هو لخضر بريش ؟

✓ من مواليد 1960
✓ مذيع و إعلامي و معلق رياضي جزائري
✓ إنطلق عمله عبر التلفزيون الجزائري ثم قناة بي إن سبورت التي غادرها في عام 2023 لينضم لقنوات إس إس سي.
✓ الباعث الأول لحصة ملاعب العالم الشهيرة في الجزائر
✓ يُجيد بجانب العربية أربع لغات وهي الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والإيطالية.
✓ بدأ مُدرِّسًا في بدايته ثم توجه إلى عمله كمذيع ومعلق في التلفزيون الجزائري في مطلع الثمانينات
✓ إنضم لقناة مركز تلفزيون الشرق الأوسط إم بي سي في لندن لدى إنشائها عام 1991
✓ وبعد مسيرة دامت سبع سنوات تحول عام 1999 إلى تلفزيون قطر
✓ إنضم في عام 2000 إلى قناة أبو ظبي الرياضية .
✓ إنتقل بعدها إلى قناة الجزيرة الإخبارية عام 2002 ، ليحط الرحال بعد عام إلى قناة الجزيرة الرياضية التي تحولت إلى (بي إن سبورت لدى انطلاقتها عام 2003.
✓ لم يكتفي بالتعليق على المنافسات الرياضية أو تقديم الأخبار الرياضية فقط، بل قام أيضا بتقديم العديد من البرامج في الاستديوهات وإجراء المقابلات مع بعض الشخصيات الرياضيّة وخاصةً في إسبانيا.
✓ مسيرة حافلة لواحد من أفضل الإعلاميين العرب .
 
إضغط للتوسيع...
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

osama305
النفط العربي في مهب الريح : خطوة خطوة من السيطرة الى الاحتلال
المشاركات
1
المشاهدات
801
Amine7N
A
N
الموسوعه الشامله للأحاديث الضعيفه والادعيه والقصص الباطله والموضوعه ...
المشاركات
1
المشاهدات
4K
سفيان اسلام
سفيان اسلام
MENELLA
من هو برنار هنري ليفي
المشاركات
5
المشاهدات
2K
عمار صادق
ع
N
كل ما تود معرفته عن التغذية وفوائدها/ موسوعة متواضعة
المشاركات
4
المشاهدات
1K
*Sarah Dz*
S
ع
  • مغلق
لغز (الجزيرة) .. مع من؟ وضد من؟
المشاركات
19
المشاهدات
1K
radihani80
R
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top