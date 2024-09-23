مساء خريفي

rafid2

rafid2

:: عضو مُتميز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
907
نقاط التفاعل
2,170
النقاط
51
العمر
24
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
خريف يعانق بقايا الحكاية
تمطر قصصا
وينتهي الطريق هنا او هناك عند حافة الذكريات المهشمة
قدره ان يسكب بحار الملح على الجرح يتأبط خطاه او منفاه تغرقه سنوات عجاف بلون مشتت بين فواصله المبهة
لم يعد يهتم
لم يعد يشتهي دندنات فيروز تراقص عزف المطر المسائي
هنا كان المكان معفرا بامس طفول
وهنا كان المساء حزينا
 
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