مساء خريفي

خريف يعانق بقايا الحكاية

تمطر قصصا

وينتهي الطريق هنا او هناك عند حافة الذكريات المهشمة

قدره ان يسكب بحار الملح على الجرح يتأبط خطاه او منفاه تغرقه سنوات عجاف بلون مشتت بين فواصله المبهة

لم يعد يهتم

لم يعد يشتهي دندنات فيروز تراقص عزف المطر المسائي

هنا كان المكان معفرا بامس طفول

وهنا كان المساء حزينا