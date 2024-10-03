صباحيات 18

سعد606

سعد606

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
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نقاط التفاعل
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العمر
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محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
عود على بدء
اليوم هو عمر الإنسان، كل الماضي والسنون الماضيات هي أمس مضى بحلوه ومره، وما بقي في عالم الغيب ساعات، شهور، أو سنوات هي غد لا ندري أنحياه أم نكون فيه نسيا مطويا تحت الثرى.
يومك يومك هو غنيمتك، هو هبة من الله، هو نعمة تستحق الشكر بحسن تدبيره وحسن استثماره، هو فرصة لا تتكرر.
يومك حياتك، كل ما انقضى يوم انقضى بعضك وذهب عمرك.
يومك أغلى من أن يضيع بسبب ذكرى سيئة من الماضي، يومك أعز من أن يكدر صفوه قلق المستقبل المجهول، يومك غنيمتك، لا تسمح لأي أن يعكر جوه بترهاته.
كان بائع الثلج في أسواق بغداد يصيح بالناس ارحمو من رأسماله يفنى كل ما مر الزمان واشدت الشمس.
و الواقع أن كل ابن آدم رأس ماله يفنى كل مضى بعض نهاره.
كن في قوافل السائرين في الظلم، كن في ركب الساعين قبل انبلاج الاصباح، بكر، توكل، بادر واسعى.
فثلة من المرابطين المبادرين يصنعون طوفانا سيغير بمشيئة الله مجرى التاريخ
 
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