جميلتي ج2 -ق.ق.بقلمي-

أحلامي

أحلامي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
3 أكتوبر 2024
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# جميلتي(ج2)

حاولت النهوض من فراشي لكن سرعان ما اصابني الدوار لتلتقطني بين احضانها قائلة:
عزيزي اعلم انها هلوسات بفعل المرض ،من حسن الحظ انني اشتريت لك بعض الثياب سأساعدك في تغيير ملابسك شيئا فشيئا
فرددت بلسان متثاقل: اتركيها هنا واخرجي ،انا بخير استطيع فعل ذلك بنفسي
خرجت و ما ان وقفت حتى استفرغت مجددا على أرضية الغرفة و سقطت..
حين افقت وجدت نفسي بملابسي الجديدة على السرير و بجانبي الممرضة و حنان في نوم عميق على الكرسي، اخبرتني انني اعاني من تسمم حاد و ذهبت و في تلك الأثناء استيقظت اميرتي النائمة و انقضت علي بالعناق و التقبيل حتى انقطعت انفاسي وهي تحمد الله على سلامتي و همت بإخراج طبق من اللحم و ما ان رأيته حتى جن بطني شوقا الى الأكل، يقول ابي انني اعبد بطني هههه
قلت في نفسي يا الهي هذا لحم ارنب صغير ثم صرخت ناوليني اياه يا حنان و كانك تقرئين افكاري يا حبيبة بطني...امزح..كنت اعني قلبي..
بكل رقة تناولني الطبق فآكل حتى اشبع واخيرا اتجشأ بعنف و احمد الله على انه رزقني بالأكل و حنان
فتقول مبتسمة: هل تذوقت من قبل لحم اليرابيع، لذيذ اليس كذلك؟!
-ماذا هل جعلتني اتناول فئران الحقول؟؟ تلك المقززة؟لي الله ولك الويل يا حنان ، انصرفي من امامي حالا! لا اريد رؤيتك بعد اليوم.
 
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