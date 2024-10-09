جميلتي ج2 -ق.ق.بقلمي

# جميلتي(ج2)حاولت النهوض من فراشي لكن سرعان ما اصابني الدوار لتلتقطني بين احضانها قائلة:عزيزي اعلم انها هلوسات بفعل المرض ،من حسن الحظ انني اشتريت لك بعض الثياب سأساعدك في تغيير ملابسك شيئا فشيئافرددت بلسان متثاقل: اتركيها هنا واخرجي ،انا بخير استطيع فعل ذلك بنفسيخرجت و ما ان وقفت حتى استفرغت مجددا على أرضية الغرفة و سقطت..حين افقت وجدت نفسي بملابسي الجديدة على السرير و بجانبي الممرضة و حنان في نوم عميق على الكرسي، اخبرتني انني اعاني من تسمم حاد و ذهبت و في تلك الأثناء استيقظت اميرتي النائمة و انقضت علي بالعناق و التقبيل حتى انقطعت انفاسي وهي تحمد الله على سلامتي و همت بإخراج طبق من اللحم و ما ان رأيته حتى جن بطني شوقا الى الأكل، يقول ابي انني اعبد بطني ههههقلت في نفسي يا الهي هذا لحم ارنب صغير ثم صرخت ناوليني اياه يا حنان و كانك تقرئين افكاري يا حبيبة بطني...امزح..كنت اعني قلبي..بكل رقة تناولني الطبق فآكل حتى اشبع واخيرا اتجشأ بعنف و احمد الله على انه رزقني بالأكل و حنانفتقول مبتسمة: هل تذوقت من قبل لحم اليرابيع، لذيذ اليس كذلك؟!-ماذا هل جعلتني اتناول فئران الحقول؟؟ تلك المقززة؟لي الله ولك الويل يا حنان ، انصرفي من امامي حالا! لا اريد رؤيتك بعد اليوم.