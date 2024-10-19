مشكلتي انوي الزواج و لكنني غير مستعد

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2024
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
791
نقاط التفاعل
4,391
النقاط
51
السلام عليكم
اعرف فتاة فهي قريبتي و اتحدث معها لمدة عبر الانترنت و صراحة لست راضي على هذا فهو يغضب الله و فيه اخطار كثيرة منها التعلق الذي قد يكون كارثي في بعض الاحيان و لا اريد العلاقات الشرعية فهو باطل و ما بني على باطل فهو باطل
بل انوي الزواج منها لكنني شخصيا غير مستعد فالبرغم من حقيقة امتلاكي لمسكن و سيارة الا انني للتو تخرجت ولازلت ابحث عن وظيفة و الفتاة نفسها تدرس
انا شخصيا فكرت في الانتظار لغاية ايجاد عمل مستقر و لغاية تخرجها هي (الذي سيكون العام المقبل)
لكنني في نفس الوقت اشخى من ان تروح الطفلة من يدي مثلما نقول
كذلك افكر في مصارحة الوالدة لكن ف نفس الوقت اعتقد ان الامر مبكر جدا
ما هو التصرف المناسب هنا جزاكم الله خيرا
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top