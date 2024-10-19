السلام عليكم

اعرف فتاة فهي قريبتي و اتحدث معها لمدة عبر الانترنت و صراحة لست راضي على هذا فهو يغضب الله و فيه اخطار كثيرة منها التعلق الذي قد يكون كارثي في بعض الاحيان و لا اريد العلاقات الشرعية فهو باطل و ما بني على باطل فهو باطل

بل انوي الزواج منها لكنني شخصيا غير مستعد فالبرغم من حقيقة امتلاكي لمسكن و سيارة الا انني للتو تخرجت ولازلت ابحث عن وظيفة و الفتاة نفسها تدرس

انا شخصيا فكرت في الانتظار لغاية ايجاد عمل مستقر و لغاية تخرجها هي (الذي سيكون العام المقبل)

لكنني في نفس الوقت اشخى من ان تروح الطفلة من يدي مثلما نقول

كذلك افكر في مصارحة الوالدة لكن ف نفس الوقت اعتقد ان الامر مبكر جدا

ما هو التصرف المناسب هنا جزاكم الله خيرا