تحية

ج

جمال تلمسان

:: عضو منتسِب ::
إنضم
29 أكتوبر 2024
المشاركات
4
نقاط التفاعل
1
النقاط
3
الجنس
ذكر
تحية إلى كل منسي في هذه الحياة.."
إلى المرضى النائمين في المستشفيات والمصحات ..
إلى كل شخص يقبع وارء القضبان قهرا وظلما..
والى كل شخص دمره الفقر وارهقته الحياة.."
وإلى كل مغترب هاجر بلده وأهله.."!
وإلى كل مهموم ضاقت به كل السبل حين سلك غير طريق الله.."
وإلى كل صديق
أعرفه أولا أعرفه وللذين إنقطعت أخبارهم ولايزالوا على قائمة اﻷصدقاء .."!
 
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