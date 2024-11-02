إبن الخطيئة

الخطيئة

شاءت به الأقدار أن يولد من خطيئة ..عصفت به القسوة و الغيرة،مشاعره خليط من العصبية والوقاحة ..حتى في وحدته يفتعل الخصام مع كيانهجل وقته يستمع لهمسات الشيطان لكن يستوعبه !لا يذكر يوم ولادته ولكن كانت أمه تتمتم بسخط فوق رأسه الصغير ..وددتُ لو كنتَ كابوسا لأستيقظ منهفهو إبن لحظة شهوة ..هو إبن المتعة والخطيئة،كان يكبر والحقد داخله يزين روحه وعيونهلقد وُلدَ في عائلة لها ضلع مائلالفرح فيها مبتورلم يأخذ منها شيئا سوى الفراغ الهائل و الأكتاف الهشةكل ما كان يراه كسرة النفس وحرقة القلب وخذلان الشعور....لأنه ابن