الروسي
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شاءت به الأقدار أن يولد من خطيئة ..
عصفت به القسوة و الغيرة،
مشاعره خليط من العصبية والوقاحة ..
حتى في وحدته يفتعل الخصام مع كيانه
جل وقته يستمع لهمسات الشيطان لكن يستوعبه !
لا يذكر يوم ولادته ولكن كانت أمه تتمتم بسخط فوق رأسه الصغير ..وددتُ لو كنتَ كابوسا لأستيقظ منه
فهو إبن لحظة شهوة ..هو إبن المتعة والخطيئة،
كان يكبر والحقد داخله يزين روحه وعيونه
لقد وُلدَ في عائلة لها ضلع مائل
الفرح فيها مبتور
لم يأخذ منها شيئا سوى الفراغ الهائل و الأكتاف الهشة
كل ما كان يراه كسرة النفس وحرقة القلب وخذلان الشعور....
لأنه ابن الخطيئة.
عصفت به القسوة و الغيرة،
مشاعره خليط من العصبية والوقاحة ..
حتى في وحدته يفتعل الخصام مع كيانه
جل وقته يستمع لهمسات الشيطان لكن يستوعبه !
لا يذكر يوم ولادته ولكن كانت أمه تتمتم بسخط فوق رأسه الصغير ..وددتُ لو كنتَ كابوسا لأستيقظ منه
فهو إبن لحظة شهوة ..هو إبن المتعة والخطيئة،
كان يكبر والحقد داخله يزين روحه وعيونه
لقد وُلدَ في عائلة لها ضلع مائل
الفرح فيها مبتور
لم يأخذ منها شيئا سوى الفراغ الهائل و الأكتاف الهشة
كل ما كان يراه كسرة النفس وحرقة القلب وخذلان الشعور....
لأنه ابن الخطيئة.