الضرب في المدارس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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لطالما كنا صغار . كنا نتوق لمعرفة الأشياء ونحب اللعب ونكره السكون . و نكره ان ينعتنا أحد بأننا صغار

كنا نسعى لندرك الأشياء مع ذلك كان للأشياء مداركها الخاصة بنا. جميلة هي مرحلة الطفولة بحلوها ومرها .

الى الأن نتمنى أن تعود. ولعل أجمل ما فيها المدرسة ذلك المكان الذي كنا نقضي فيه من الوقت ما لا نقضيه مع الأهل .

بنينا فيها الصداقات وتعلمنا فيها الكثير والكثير؛ تعلقنا بتلك المدرسة وكرهنا ذلك الاستاذ فقد كان عقابه كان جماعيا.

واخيرا دفتر العلامات الذي كان يتمع بقوة لا يتمتع بها هتلر. على كل حال كان هدفهم تربينا وجعلنا أفراد يعتمد عليهم

لنفع الدين أولا والوطن ثانيا.

للضرب ثلاثة اوجه :

*يعتبر الضرب وسيلة مهمة وأولى لتربية الأجيال..

*يعتبر الضرب وسيلة تقويمية لسلوك الأجيال أحيانا وخاصة هؤلاء الذين يتصفون بالامبالاة ..

* يعتبر الضرب جريمة فهو يربي على الإهانة و ضعف الشخصية وبالتالي لا حاجة للضرب مطلقا ..

فهل يختلف تأثير الضرب عند الإناث عن الذكور؟

فمع أي إعتبار أنت سواء كنتم آباء أو مدرسين أو لديكم أخوة صغار؟